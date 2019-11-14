Глава МИД Белоруссии посетит Россию с рабочим визитом

"По приглашению главы российского внешнеполитического ведомства 18 ноября Россию с рабочим визитом посетит министр иностранных дел Республики Беларусь господин Макей. И в рамках визита состоится ежегодное совместное заседание коллегии двух министерств России и Белоруссии. Визит пройдет в преддверии празднования юбилейной даты - двадцатилетия подписания договора о создании Союзного государства", - сказала Захарова на брифинге в четверг.