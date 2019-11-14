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РИА Новости

Глава МИД Белоруссии посетит Россию с рабочим визитом

15:52 14.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей
© РИА Новости / Владимир Песня
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Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей посетит Россию с рабочим визитом 18 ноября, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"По приглашению главы российского внешнеполитического ведомства 18 ноября Россию с рабочим визитом посетит министр иностранных дел Республики Беларусь господин Макей. И в рамках визита состоится ежегодное совместное заседание коллегии двух министерств России и Белоруссии. Визит пройдет в преддверии празднования юбилейной даты - двадцатилетия подписания договора о создании Союзного государства", - сказала Захарова на брифинге в четверг.
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Она отметила, что в ходе переговоров планируется обсуждение широкого круга вопросов двустороннего внешнеполитического взаимодействия, ожидается рассмотрение итогов выполнения программ согласованных действий в области внешней политики за период существования Союзного государства.
"Значительное внимание министры уделят проблемам безопасности, включая военно-политическую активность НАТО в восточноевропейском регионе, проведут координацию подходов к отношениям с Альянсом и вопросам контроля над вооружениями", - отметила Захарова.
Также на переговорах будут рассмотрены актуальные направления российско-белорусского сотрудничества в ООН в том числе по противодействию односторонним мерам, которые нарушают прерогативы Совета безопасности ООН.
"По итогам заседания коллегии наших стран планируется подписание программы согласованных действий в области внешней политики государств-участников договора о создании Союзного государства на 2020 и 2021 годы и планы межмидовских консультаций на 2020 год", - добавила она.
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