Бывшую жену Цеповяза переведут в клинику с психиатрическим профилем

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 ноя – РИА Новости. Бывшую супругу одного из лидеров кущевской банды Вячеслава Цеповяза Наталью Стришнюю, обвиняемую в вымогательстве, переведут в клинику с психиатрическим профилем, сообщил журналистам ее адвокат Мурад Мусаев.
Ранее он рассказал агентству, что днем 6 ноября сын Стришней нашел ее дома в бессознательном состоянии. Рядом с ней была найдена записка: "За четыре месяца давления не могу больше жить… Постоянное давление. Ни я, ни брат ни в чем не виноваты". По данным Мусаева, Стришняя несколько дней находилась в состоянии комы на искусственной вентиляции легких.
Адвокат сообщил, что накануне посетил ее в больнице, она находилась в реанимации. В четверг планировалось рассмотреть вопрос о ее переводе в отделение, а затем в другую клинику. "Это клиника, у которой профиль психиатрический. Там возможно ее долечивание по основному заболеванию, и, вероятно, с ней будут работать психологи", - сказал Мусаев.
По словам представителя потерпевшего по делу Генриха Хачатурова, Стришней был постановлен диагноз "токсикологическое отравление неизвестным веществом". "По нашему заявлению следственным отделом Кущевского района проводится проверка по факту того, была ли попытка суицида или нет", - сказал он журналистам. Хачатуров добавил, что записки, опубликованной в СМИ, на данный момент в правоохранительных органах нет и "найти ее не представляется возможным".
Он также заявил о давлении, оказываемом на потерпевшего и свидетелей по делу.
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Стришняя и ее брат Иван были задержаны в июне и помещены под стражу, в середине октября суд изменил меру пресечения Наталье на домашний арест. Они обвиняются в вымогательстве 70 миллионов рублей в 2010 году у коммерсанта. В октябре расследование было завершено, дело передано в суд.
Убийство 12 человек в станице Кущевская осенью 2010 года бандой Сергея Цапка считается одним из самых громких преступлений в современной истории России. Сам Цапок был осужден пожизненно, но скончался от болезни в ночь на 7 июля 2014 года в СИЗО, где ожидал рассмотрения жалобы на приговор. Вячеслав Цеповяз в 2013 году был приговорен Краснодарским краевым судом по делу банды Цапков к 20 годам лишения свободы. В 2014 году Верховный суд РФ снизил ему срок наказания на два месяца.