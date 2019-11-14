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РИА Новости

Дестабилизация обстановки в Ираке угрожает возрождением ИГ*, заявили в МИД

15:47 14.11.2019 (обновлено: 15:55 14.11.2019)
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© REUTERS / Thaier Al-SudaniАкция протеста в Багдаде
Акция протеста в Багдаде
© REUTERS / Thaier Al-Sudani
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Дальнейшая дестабилизация обстановки в Ираке чревата угрозой возрождения террористической группировки "Исламское государство"*, заявила в четверг официальный представитель РФ Мария Захарова.
В ходе брифинга она напомнила, что в результате продолжающихся беспорядков в Ираке пострадали уже тысячи человек.
"Дальнейшая дестабилизация обстановки в Ираке чревата угрозой возрождения ИГИЛ*. Несмотря на объявленную иракским руководством в 2017 году победу над этой террористической группировкой, до сих пор в ряде районов страны игиловские бандформирования продолжают вести диверсионную деятельность", - сказала Захарова.
Она добавила, что после военного поражения ИГ* в Сирии "обострилась проблема так называемого перетекания оттуда террористов в другие государства региона и, прежде всего, на территорию соседнего Ирака".
Демонстранты в Ираке в ходе идущих с начала октября протестов требуют отставки правительства, борьбы с коррупцией, безработицей, улучшения условий жизни. В столкновениях с силами правопорядка погибли более 300 человек.

*Террористическая организация, запрещенная в России
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