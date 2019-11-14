Pet Shop Boys рассказали о своем новом альбоме

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Участники группы Pet Shop Boys рассказали подробнее о новой, четырнадцатой по счету, пластинке под названием Hotspot, . Участники группы Pet Shop Boys рассказали подробнее о новой, четырнадцатой по счету, пластинке под названием Hotspot, сообщает NME.

Это первый диск коллектива после Super 2016 года. Он был записан при помощи Стюарта Прайса (британский музыкант и продюсер, работал со многими известными певцами, в том числе с Мадонной, — Прим.ред.), с которым музыканты сотрудничают уже давно.

"Мы записали много музыки в Берлине, и нам очень понравилось работать над этим альбомом в легендарной звукозаписывающей студии Hansa", — поделились исполнители.

Релиз пластинки запланирован на 24 января 2020 года, в него войдут десять композиций.