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Липецкая область
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РИА Новости

Липецкие предприниматели получили грантовую поддержку

15:41 14.11.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Областной администрации и Кафедрального собора на Соборной площади в Липецке
Здание Областной администрации и Кафедрального собора на Соборной площади в Липецке
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
ЛИПЕЦК, 14 – ноя, РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов вручил грантовые сертификаты предпринимателям Липецкой области на реализацию инновационных идей в научно-технической сфере, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе региональной администрации.
Гранты получили семь компаний, участвовавшие в конкурсе, организованном фондом содействия развитию малых форм предприятий.
Общая сумма грантов, выделенных фондом составила почти 50 миллионов рублей.
По словам главы региона, научно-технические разработки в предпринимательстве - перспективное направление, однако в регионе крайне мало предприятий, которые занимаются современными разработками, поэтому власть очень заинтересована в их развитии и готова всячески поддерживать.
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"Сейчас проводится анализ существующих форм поддержки. Мы понимаем, что не все из них эффективные, и будем их пересматривать. Ждём предложений от предпринимателей. Но у нас есть и условия – бизнес должен работать на благо региона, создавать рабочие места, платить налоги и быть социально ответственным", – прокомментировал Артамонов.
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Липецкая областьИгорь АртамоновЛипецкая областьЭкономика
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