Липецкие предприниматели получили грантовую поддержку

По словам главы региона, научно-технические разработки в предпринимательстве - перспективное направление, однако в регионе крайне мало предприятий, которые занимаются современными разработками, поэтому власть очень заинтересована в их развитии и готова всячески поддерживать.

"Сейчас проводится анализ существующих форм поддержки. Мы понимаем, что не все из них эффективные, и будем их пересматривать. Ждём предложений от предпринимателей. Но у нас есть и условия – бизнес должен работать на благо региона, создавать рабочие места, платить налоги и быть социально ответственным", – прокомментировал Артамонов.