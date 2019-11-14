Липецкие предприниматели получили грантовую поддержку

ЛИПЕЦК, 14 – ноя, РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов вручил грантовые сертификаты предпринимателям Липецкой области на реализацию инновационных идей в научно-технической сфере, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе региональной администрации.
Гранты получили семь компаний, участвовавшие в конкурсе, организованном фондом содействия развитию малых форм предприятий.
Общая сумма грантов, выделенных фондом составила почти 50 миллионов рублей.
По словам главы региона, научно-технические разработки в предпринимательстве - перспективное направление, однако в регионе крайне мало предприятий, которые занимаются современными разработками, поэтому власть очень заинтересована в их развитии и готова всячески поддерживать.
"Сейчас проводится анализ существующих форм поддержки. Мы понимаем, что не все из них эффективные, и будем их пересматривать. Ждём предложений от предпринимателей. Но у нас есть и условия – бизнес должен работать на благо региона, создавать рабочие места, платить налоги и быть социально ответственным", – прокомментировал Артамонов.