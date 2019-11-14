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Политический кризис в Молдавии
2019-11-14T16:14Z
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РИА Новости

Члены нового правительства Молдавии принесли присягу

15:41 14.11.2019 (обновлено: 16:14 14.11.2019)
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© Sputnik / Rodion ProcaИон Кику
Ион Кику
© Sputnik / Rodion Proca
КИШИНЕВ, 14 ноя — РИА Новости. Новое правительство Молдавии во главе с премьером Ионом Кику в четверг принесло присягу, передает корреспондент РИА Новости.
Парламент Молдавии 12 ноября отправил в отставку правительство Майи Санду. В среду президент Игорь Додон объявил, что выдвигает кандидатом в премьеры экс-министра финансов и своего советника Кику, который должен будет создать "миноритарное правительство технократов". Сам Кику, представляя правительственную программу, сообщил, что кабмин будет работать только до президентских выборов, которые запланированы на вторую половину осени 2020 года. На заседании в четверг парламент одобрил назначение нового правительства во главе с премьером Кику, "за" проголосовали 62 депутата.
Члены нового кабинета министров принесли присягу в здании администрации президента, на церемонии присутствовали глава государства, а также спикер парламента Зинаида Гречаный.
"Хочу поздравить правительство с вотумом доверия, которое ему было оказано, я бы хотел, чтобы с момента получения вами мандата, началась работа на благо граждан", - заявил Додон.
Премьер-министр Молдавии Майя Санду выступает на заседании парламента Молдавии в Кишиневе. 12 ноября 2019
12 ноября, 15:53
Парламент Молдавии предал правительство, считает Санду
Президент Молдавии озвучил восемь приоритетов в работе правительства. По его словам, в первую очередь необходимо обратить внимание на социальную политику и защитить граждан от последствий роста тарифов на коммунальные услуги. Столь же важным глава государства считает борьбу с выросшим уровнем преступности и борьба с коррупцией в системе юстиции, для чего необходимо провести глубокую реформу. Президент попросил кабмин озаботиться повышением качества медицинских и образовательных услуг, а также заняться инфраструктурой и строительством дорог. Додон обратил внимание на то, что необходимо привлекать инвестиции в страну, а также проводить взвешенную внешнюю политику.
"Сегодня Молдавия получила новое правительство технократов, которое готово решить главные проблемы, у нас есть необходимый для этого потенциал. Я благодарю президента за доверие, озвученные им проблемы, совпадают с теми, что мы включили в рабочую повестку", - заявил Кику.
Вице-премьером и министром финансов стал глава Налоговой службы Молдавии Сергей Пушкуца. Вице-премьером по вопросам реинтеграции республики утвержден руководитель Бюро по реинтеграции при правительстве Молдавии Александра Фленкя, министром экономики и инфраструктуры — бывший государственный секретарь этого же министерства Анатолий Усатый.
Новым министром внутренних дел стал Павел Войку, который в отправленном в отставку кабмине Майи Санду руководил минобороны. Министерство юстиции возглавит адвокат, советник спикера парламента Фадей Нагачевский, а во главе МИД оказался бывший посол Молдавии в США, Германии и Китае, советник президента в области обороны и национальной безопасности Аурелиу Чокой.
Ион Кику
Вчера, 15:44
Биография Иона Кику
Новым министром обороны стал бывший руководитель этого ведомства генерал Виктор Гайчук. Во главе министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды утвержден советник президента в агропромышленной области и в области публичного управления Ион Пержу. Кресло министра образования занял еще один советник Додона — на этот раз в области образования, культуры и исследований — Корнелиу Попович. За министерство здравоохранения, труда и социальной защиты будет отвечать советник президента в области социального развития Виорика Думбрэвяну.
Сам Кику с декабря 2018 по июня 2019 годов был министром финансов в правительстве Павла Филипа. С июня этого года он стал советником Додона.
В Молдавии в начале июня вновь обострилась политическая ситуация. Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM 8 июня сформировали парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Однако вице-председатель правящей тогда Демпартии Павел Филип хотел назначить досрочные выборы на 6 сентября. Через несколько дней Демпартия объявила, что правительство Филипа добровольно уходит в отставку. КС Молдавии официально признал новое правительство 15 июня.
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Политический кризис в МолдавииМайя СандуИгорь ДодонЗинаида ГречаныйИон КикуМолдавияВ мире
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