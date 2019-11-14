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РИА Наука
2019-11-14T15:43Z
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РИА Новости

Копья из Бородинского клада были сделаны не в Древней Греции

15:38 14.11.2019 (обновлено: 15:43 14.11.2019)
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© Фото : Наталья ШишлинаНаконечники копий из Бородинского клада, II тысячелетие до н. э.
Наконечники копий из Бородинского клада, II тысячелетие до н. э.
© Фото : Наталья Шишлина
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Ученые выяснили, что украшенные наконечники копий, которым четыре тысячи лет, были изготовлены не в Древней Греции, как думали раньше, а в Северном Причерноморье, а, может быть, и в Сибири или на Урале. Результаты исследования опубликованы в журнале Oxford Journal of Archaeology.
Российские ученые из Государственного исторического музея и НИЦ "Курчатовский институт"изучили уникальные находки из Бородинского клада — три украшенных золотом серебряные наконечника копий, созданные в начале II тысячелетия до нашей эры. Исследование поддержано грантом Российского научного фонда.
Бородинский клад был обнаружен в начале XX века близ села Бородино Одесской области.Изначально ученые предполагали, что копья были созданы мастерами древнейшей греческой цивилизации, которая существовала на острове Крит в III-II тысячелетиях до нашей эры. Такая теория была выдвинута из-за сходства украшения наконечников с изделиями, найденными на Крите и в Микенах в Греции.
Исследователи провели детальный трасологический анализ — изучение следов человеческой деятельности на поверхности объектов — и зафиксировали свидетельства процесса производства наконечников (литья), их использования, а также царапины и отпечатки, связанные с украшением поверхности.
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Затем к исследованию подключился профессиональный ювелир, который провел серию экспериментов на золотых и серебряных листах. Он изготавливал аналогичные изделия с помощью инструментов, похожих на ювелирные орудия бронзового века. После этого авторы исследования сравнили следы на оригинальных и экспериментальных копьях. Так они смогли воссоздать полный технологический цикл производства.
Оказалось, что все три копья были созданы примерно одинаковым образом, но разными мастерами. Люди, которые их изготовили, имели очень высокий уровень ювелирного мастерства. Они владели литьем в двусторонних формах, многочисленными техническими приемами чеканки, штамповки, резки, накладного золочения, умели наносить на серебро и золото тонкий и изысканный орнамент.
Также ученые выяснили, что мастера использовали разнообразный набор ударных и режущих ювелирных инструментов, близких по типу тем, которые широко использовались в позднем бронзовом веке, в середине второго тысячелетии до нашей эры, — стержням, чеканам, пуансонам, трубочкам и ножам. Это подтверждает правильность принятой датировки клада.
Анализ также показал, что через какое-то время после изготовления наконечники были украшены новыми золотыми накладками. Форма предметов и стиль литого узора соответствуют традиционному оружию дальнего боя сеймо-турбинской археологической культуры, которая существовала во II тысячелетии до нашей эры в Сибири, на Алтае и Урале, доходя до лесной зоны Восточной Европы и степей Северного Причерноморья.
Ученые считают, что серебряные наконечники созданы раньше, чем появился древнегреческий ювелирный стиль "золотой вышивки". Это опровергает гипотезу о том, что изделия были изготовлены древнегреческими мастерами и подчеркивает высокий уровень мастерства древних ювелиров Северного Причерноморья.
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"Проведенный нами анализ уникальных копий из Бородинского клада наглядно показывает, что древние мастера бронзового века владели многочисленными приемами металлообработки. Это исследование, однако, оставляет много вопросов по “биографии” каждого из исследованных наконечников без ответа. Мы не знаем, были ли они отлиты в одной или нескольких мастерских и где те были расположены", — приводятся в пресс-релизе Российского научного фонда слова Натальи Шишлиной, заведующей отделом археологических памятников Государственного исторического музея и первого автора исследования.
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