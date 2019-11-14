БРАЗИЛИА, 14 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин приехал на саммит БРИКС, где выступит на пленарном заседании.
Российского лидера у входа во дворец "Итамарати" встретил президент Бразилии Жаир Болсонару. После все лидеры стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) прошли на церемонию фотографирования. По пути на площадку саммита Путин обменялся парой фраз с лидером Китая.
Болсонару, видимо, любитель пофотографироваться. И Путина заставил pic.twitter.com/H25O7DaqS1— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 14 ноября 2019 г.
После выступления на пленарном заседании Путин примет участие во встрече с членами Делового совета БРИКС и руководством Нового банка развития. Затем все лидеры продолжат работу в формате рабочего завтрака.
2 сентября 2017, 10:00БРИКС в цифрах и фактах