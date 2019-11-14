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РИА Новости

Путин приехал на саммит БРИКС

15:32 14.11.2019 (обновлено: 16:34 14.11.2019)
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСтела БРИКС
Стела БРИКС
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Стела БРИКС. Архивное фото
БРАЗИЛИА, 14 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин приехал на саммит БРИКС, где выступит на пленарном заседании.
Российского лидера у входа во дворец "Итамарати" встретил президент Бразилии Жаир Болсонару. После все лидеры стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) прошли на церемонию фотографирования. По пути на площадку саммита Путин обменялся парой фраз с лидером Китая.
После выступления на пленарном заседании Путин примет участие во встрече с членами Делового совета БРИКС и руководством Нового банка развития. Затем все лидеры продолжат работу в формате рабочего завтрака.
Страны БРИКС: цифры и факты
2 сентября 2017, 10:00
БРИКС в цифрах и фактах
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Саммит БРИКС в БразилииЖаир БолсонаруБРИКСВладимир ПутинБразилияРоссияВ мире
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