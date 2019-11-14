Путин приехал на саммит БРИКС

Российского лидера у входа во дворец "Итамарати" встретил президент Бразилии Жаир Болсонару. После все лидеры стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) прошли на церемонию фотографирования. По пути на площадку саммита Путин обменялся парой фраз с лидером Китая.