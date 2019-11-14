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РИА Новости

Колонна МЧС, доставившая гумпомощь детям Донбасса, вернулась в Россию

15:29 14.11.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкАвтомобили гуманитарного конвоя МЧС России
Автомобили гуманитарного конвоя МЧС России
© РИА Новости / Сергей Аверин
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Автомобильная колонна МЧС РФ, доставившая гуманитарную помощь детям Донецкой и Луганской областей Украины, вернулась на территорию России, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
"Колонна пересекла границу, уже на территории РФ", - сказал собеседник агентства.
В МЧС отметили, что автомобили доставили на Донбасс более 600 тонн детских продуктовых наборов, в составе которых молочные смеси и консервы.
"Благодаря профессионализму участников гуманитарной миссии при транспортировке гуманитарного груза непредвиденных ситуаций не произошло, помощь была доставлена без задержки в пути", - подчеркнул представитель ведомства.
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Предыдущая автоколонна прибыла в Донбасс 7 ноября. Жителям Донецка и Луганска доставили свыше 580 тонн гуманитарных грузов, в составе которых детские продуктовые наборы.
Гуманитарная помощь жителям Донбасса доставляется с августа 2014 года. За этот период 90 колонн МЧС привезли на территорию юго-востока Украины свыше 82 тысяч тонн гуманитарных грузов.
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Ситуация в ДНР и ЛНРМЧС РФДонецк (Донецкая область)ЛуганскОбщество
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