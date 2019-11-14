Колонна МЧС, доставившая гумпомощь детям Донбасса, вернулась в Россию

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Автомобильная колонна МЧС РФ, доставившая гуманитарную помощь детям Донецкой и Луганской областей Украины, вернулась на территорию России, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
"Колонна пересекла границу, уже на территории РФ", - сказал собеседник агентства.
В МЧС отметили, что автомобили доставили на Донбасс более 600 тонн детских продуктовых наборов, в составе которых молочные смеси и консервы.
"Благодаря профессионализму участников гуманитарной миссии при транспортировке гуманитарного груза непредвиденных ситуаций не произошло, помощь была доставлена без задержки в пути", - подчеркнул представитель ведомства.
Предыдущая автоколонна прибыла в Донбасс 7 ноября. Жителям Донецка и Луганска доставили свыше 580 тонн гуманитарных грузов, в составе которых детские продуктовые наборы.
Гуманитарная помощь жителям Донбасса доставляется с августа 2014 года. За этот период 90 колонн МЧС привезли на территорию юго-востока Украины свыше 82 тысяч тонн гуманитарных грузов.
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