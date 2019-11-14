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РИА Новости

Псковская полиция проверит видео с чиновником, оскорбившим полицейских

15:28 14.11.2019 (обновлено: 15:36 14.11.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ПСКОВ, 14 ноя – РИА Новости. Полиция проверит видео с участием псковского чиновника, на котором он оскорбляет полицейских, остановивших автомобиль для проверки, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального ГУМВД.
"По фактам на видео назначено проведение проверки", - сказал собеседник агентства.
Чиновник находился в автомобиле в качестве пассажира. По данным местных СМИ, полицейские предложили водителю автомобиля пройти медосвидетельствование, после этого чиновник ответил им нецензурными оскорблениями, заявив, что "человек выпил четыре стопки виски" за победу муниципалитета в грантовом районном конкурсе. По данным СМИ, глава Печорского района Псковской области Дмитрий Сопотов признал, что он является "героем" ролика, и назвал свой поступок "импульсивной реакцией".
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Дмитрий СопотовГУМВДПсковская областьПечорский районПсковПроисшествия
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