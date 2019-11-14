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РИА Новости

В Подмосковье едут в древние храмы, усадьбы писателей и за страус-омлетом

16:38 14.11.2019
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© Фото : Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Московской областиСередниково
Середниково
© Фото : Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Московской области
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Московская область популярна у туристов круглый год. Только летом этого года регион принял более пяти миллионов туристов, что на 10% больше, чем в тот же период в 2018 году. К тому же регион попал в Топ-5 осенних туристических направлений для жителей Центральной России, а согласно другому рейтингу, областной курорт "Сорочаны" признаны одним из лучших курортов в стране для катания на сноуборде.
По официальным данным, в 2016 году туризм приносил бюджету области менее 1% доходов. Однако за несколько лет этот показатель удалось повысить до 5%. Теперь же у властей планы еще масштабнее — к 2024 году увеличить туристический поток в два раза.
Как сообщили эксперты отрасли, турпоток в Московскую область формируется из жителей Подмосковья (около 28%), представителей других российских регионов России (чуть более 70%) и иностранцев (около 2%).
Наиболее популярными направлениями, согласно данным Ассоциации туроператоров России, являются Коломна, Зарайск, Истра, Серпухов, Дмитров, Сергиев Посад, Клин и Солнечногорск.

Тур к 150-летнему храму

На территории Подмосковья находится 5764 объекта культурного наследия, 1771 храм, 320 усадеб и 383 памятника воинской славы.
По данным правительства Московской области, в городах Сергиев Посад и Истра преобладающим видом туризма является паломнический туризм. В Коломне, Клине и Дмитрове преимущество отдано культурно-познавательному туризму (музеи, усадьбы), в Серпухове весьма популярен агротуризм (страусиная ферма). Не пустуют и местные санатории, особенно в осенний период. А на горнолыжных курортах, конечно, нет отбоя в зимние месяцы.
© Фото : Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Московской областиТроице-Сергиева лавра
Троице-Сергиева лавра
© Фото : Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Московской области
Троице-Сергиева лавра
Для самих жителей Подмосковья это чаще всего так называемые туры выходного дня. Они стараются успеть посмотреть побольше достопримечательностей соседних с родным городов, останавливаясь в мини-отелях или у родственников. Для этого подходят праздничные дни или просто любые свободные от домашних забот суббота и воскресенье. Иногда путешествуют и во время двухнедельных отпусков, совпавших с каникулами детей.

"Зачем ехать куда-то далеко и тратить много денег, если все есть под боком? Для краткосрочного туризма идеально подойдут территории с памятниками старины или объектами, связанными с историей государства, коих предостаточно в Подмосковье. Для семьи с маленькими детьми или подростками это особенно предпочтительно. Такая экскурсия не вытянет из кошелька средней российской семьи много денег, но позволит провести один или два выходных дня насыщенно и с несомненной пользой", — объясняет аналитик ГК "Финам" Алексей Коренев.

Паломников и просто любителей старины наверняка заинтересуют местные деревянные храмы. В сравнении с каменными они кажутся очень хрупкими, но будто все еще хранят тепло построивших их рук. В Подмосковье можно найти деревянные церкви, которым более 150 лет. У каждой своя история, зачастую щедро сдобренная легендами.
К примеру, в росписи церкви Казанской иконы Пресвятой Богородицы в Луховицах якобы принимали участие ученики школы Репина. Потому одна из сюжетных росписей является точной копией репинской картины "Воскрешение дочери Иаира". Есть и любопытная легенда о том, что храм изначально был построен в другом месте, на берегу речки Вобли. Но дочери построившего ее помещика во сне явилась Богородица и указала место, куда церковь нужно перенести.
© Фото : Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Московской областиХрам Великомученика и Георгия в Ивантеевке
Храм Великомученика и Георгия в Ивантеевке
© Фото : Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Московской области
Храм Великомученика и Георгия в Ивантеевке
А вот храм Великомученика и Победоносца Георгия в Ивантеевке изначально был весьма скромных размеров. Настолько, что у него не было колокольни — два колокола были подвешены на березе, а третий, "без языка", лежал в церкви. Позже его несколько раз перестраивали. Но до наших дней на его куполе сохранились кресты конца XVII века, а на окнах – фигурные решетки конца XVIII столетия.
© Фото : Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Московской областиНиколо-Угрешский монастырь, деревянный храм
Николо-Угрешский монастырь, деревянный храм
© Фото : Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Московской области
Николо-Угрешский монастырь, деревянный храм
В Николо-Угрешском монастыре есть деревянный храм 1860 года постройки, который находится на берегу пруда, в стороне от основных зданий. Это храм в честь апостолов Петра и Павла. Последняя реставрация в церкви, которой больше 150 лет, прошла в 1990 году.
© Фото : Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Московской областиХрамовый комплекс Рудня-Никитское
Храмовый комплекс Рудня-Никитское
© Фото : Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Московской области
Храмовый комплекс Рудня-Никитское
Интересен и храмовый комплекс Рудня-Никитское в Ликино-Дулево. На погосте находятся две действующие старинные деревянные церкви: Рождества Христова и Рождества Богородицы на погосте Рудня-Никитское. По преданию, неотапливаемую церковь Рождества Божией Матери у Рудни в XV веке выстроил митрополит московский Фотий, он же оставил тут чудотворную икону Божией матери. Правда, официально датой постройки все же считается 1782 год. Колокольня возведена в XIX веке, в куполе сохранилась роспись того периода.

Усадьба с привидением

В регионе находится множество усадебных ансамблей, которыми владели писатели, поэты, композиторы, меценаты. Сегодня во многих расположены музеи. Найти самые живописные из них теперь можно с помощью специальной интерактивной карты.
© Фото : Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Московской областиМузей-заповедник "Абрамцево"
Музей-заповедник Абрамцево
© Фото : Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Московской области
Музей-заповедник "Абрамцево"
В Сергиево-Посадском районе раскинулась усадьба Абрамцево. Это рай для любителя творчества: ведь здесь бывали Тургенев, Гоголь, Тютчев, Репин, Васнецовы, Левитан. Например, Виктор Васнецов написал тут свои картины "Три богатыря" и "Аленушка", а Валентин Серов — "Девочку с персиками". На территории усадьбы несколько зданий. Главный дом сейчас представляет собой музей, где сохранена обстановка барского дома. Совсем рядом — деревянные кухня и летний домик с затейливой резьбой. В первом здании находится музей крестьянского быта, а во втором хранится коллекция эскизов и набросков.
© Фото : Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Московской областиГосударственный музей-усадьба "Архангельское"
Государственный музей-усадьба Архангельское
© Фото : Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Московской области
Государственный музей-усадьба "Архангельское"
Придется по вкусу туристам и усадьба Архангельское. В свое время здесь отдыхали не только художники, историки и музыканты, но и Александр I и Николай I, Александр II и Александр III, а также Николай II. Есть и свое привидение — призрак дочери князя Николая Юсупова, который построил поместье. По поверью, Татьяна Николаевна умерла от туберкулеза, а ее отец поставил над могилой мраморного ангела. Но из-за морозов статую перенесли в помещение, что не понравилось покойнице. Теперь она якобы иногда появляется над могилой.
© Фото : Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Московской областиСередниково
Середниково
© Фото : Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Московской области
Середниково
В юношестве Михаил Лермонтов провел не одно лето в усадьбе Середниково. Теперь это не только литературный музейный комплекс, но и выдающийся образец усадебной архитектуры. На территории почти 100 гектаров расположено 16 исторических построек. Главный дом, бывшие скотный и конный дворы с каретным сараем, манеж, оранжерея, храм Святителя Алексия с трехъярусной колокольней, ландшафтный парк с тремя прудами и каменными мостами.
Большую площадь занимает и усадьба Васильевское (Марьино). Необычный усадебный дом выстроен в виде замка в английском стиле. Стоит уделить внимание и местному парку, где растут удивительные деревья: 28-метровые лиственницы, ели, 18-метровые тополя, клен гиннала и два вида сирени.

"Мы живем в очень загруженном ритме жизни, проводим много времени на работе, и нам не хватает информации о том, где мы можем отдохнуть. А такие места есть, и Московская область — это на самом деле один из богатейших регионов России по своим уникальным местам и городам. У нас есть города XI, XIII, XVI, XVIII веков, какие-то невероятные объекты, которые необходимо посетить и знать. Это наша история, наша красота", — цитирует канал 360 слова руководителя комитета по туризму Московской области в ранге министра Натальи Галкиной.

Страус-омлет и дегустация улиток

Далеко ехать не надо, даже если появилось желание попробовать фермерские продукты и переночевать на сеновале. Для любителей сельского туризма есть своя карта, на которой отмечены 37 ферм.
© Фото : Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Московской областиОленья ферма "Руза"
Оленья ферма Руза
© Фото : Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Московской области
Оленья ферма "Руза"
Уставшим от города наверняка запомнится прогулка по лесу в окружении животных. Для этого и создана "Оленья ферма" неподалеку от Рузы, где можно понаблюдать за животными в среде, максимально приближенной к естественной. Тут тебе и фотосет в окружении оленей, и чай из настоящего самовара. На ферме разбили и контактный зоопарк с ягнятами.
© Фото : Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Московской областиФерма "Русский страус"
Ферма Русский страус
© Фото : Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Московской области
Ферма "Русский страус"
За экзотикой едут на ферму "Русский страус" в деревню Старые Кузьменки в Серпуховском городском округе. Это первая и крупнейшая в России специализированная ферма по разведению черных африканских страусов. Гостей научат определять пол новорожденных птенцов и возраст страуса-дедушки, покажут кормление этих больших птиц. А в местном кафе предложат отведать страус-пельмени, страус-омлет, страус-бургер и даже страус-блин.
Если и этого мало… Милости просим на ферму "Экодеревушка" в селе Парфентьево Коломенского округа, которая ждет путешественников круглый год. Там научат разделывать виноградных улиток, готовить пасту из трав и масла, запекать раковины. Без дегустации никто не уйдет.
© Фото : Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Московской области"Экодеревушка" в селе Парфентьево
Экодеревушка в селе Парфентьево
© Фото : Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Московской области
"Экодеревушка" в селе Парфентьево
Помимо улиток, там живут гуси, лошади, ослики, овцы, козы, белки, суслики и тушканчики. Весьма популярны конные прогулки, а также экскурсии на ферму с возможностью самостоятельно подоить козу.
Еще дальше пошли на экоферме "Коновалово", где пригласят принять участие в сборе грибов и ягод, сенокосе, рубке дров, прополке грядок и уходе за домашними животными.

"На мой взгляд, основное, что нужно Подмосковью для дальнейшего развития туротрасли, — масштабная рекламная компания. Москва является сильнейшим конкурентом области, она очень активна в медиа и в соцсетях. В столице постоянно что-то происходит, поток сюда растет на 10-15% ежегодно. Подмосковью же пора ответить на основной вопрос отечественных туристов: “Зачем сюда ехать?” — считает руководитель туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.

По словам эксперта, в настоящее время отдельные города региона как-то рекламируют себя, но это все же капля в море. А для увеличения турпотока в несколько раз "необходимо активничать в Сети".
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