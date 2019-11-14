Премьер Северной Македонии пригласил российский бизнес в страну

"Отношения с РФ традиционно дружеские, но потенциал в некоторых сферах экономики недостаточно использован, и над этим мы должны поработать. В диалог межправкомиссии, которая снова начала работать, в этом году, внесена новая динамика. Мы должны достичь успеха, уверен, что сделаем шаг вперед", - подчеркнул глава северомакедонского правительства в эфире телеканала Сител.