Премьер Северной Македонии пригласил российский бизнес в страну

БЕЛГРАД, 14 ноя – РИА Новости. Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев призвал российские компании активнее входить на рынок страны в сфере энергетики, туризма и сельского хозяйства.
"Российские компании должны войти на македонский рынок, использовать бизнес-возможности, которые предлагает страна, инвестировать и реализовывать совместные проекты с македонскими партнерами в энергетике, газификации, туризме, сельском хозяйстве", - заявил Заев на открытии македонско-российского бизнес-форума в четверг.
Форум проходит в рамках первого за пять лет заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Москвой и Скопье. Российскую сторону на мероприятии представляет замглавы минпромторга РФ Алексей Груздев.
"Отношения с РФ традиционно дружеские, но потенциал в некоторых сферах экономики недостаточно использован, и над этим мы должны поработать. В диалог межправкомиссии, которая снова начала работать, в этом году, внесена новая динамика. Мы должны достичь успеха, уверен, что сделаем шаг вперед", - подчеркнул глава северомакедонского правительства в эфире телеканала Сител.
Он уточнил, что в совокупном товарообороте республики за первую половину года участие России составляет лишь 1,1%.