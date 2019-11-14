В ДНР призвали ООН раздельно учитывать число жертв от Киева и Донбасса

"Я читала те данные, что предоставил ООН по правам человека. Там идёт общее количество, я не увидела там разбивки на военнослужащих украинской армии и гражданских ДНР и ЛНР. Если бы они смогли разделить эти цифры, то это было бы понятно... Мы неоднократно говорили про разбивку по территориям, может сейчас они не видят перспективы в этом, но я думаю, что когда-то со временем это будет сделано", - сказала Морозова.