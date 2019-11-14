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РИА Новости

Мединский пожурил регионы с низкой посещаемостью культурных учреждений

15:21 14.11.2019
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМинистр культуры РФ Владимир Мединский
Министр культуры РФ Владимир Мединский
© РИА Новости / Александр Гальперин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноя - РИА Новости. Несмотря на общее увеличение посещаемости культурных учреждений в рамках нацпроекта "Культура", некоторые регионы с этой задачей не справляются, заявил министр культуры РФ Владимир Мединский.
"Рост посещаемости учреждений культуры вырос на 15%, как и рост посещаемости цифровых ресурсов в пять раз... Некоторые регионы с этой задачей не справились, например, Дагестан, Новгородская область, Хакасия, Северная Осетия, Башкортостан, Кабардино-Балкария, Калмыкия. Стыдоба, позор", - сказал Мединский во время заседания министерского координационного совета по культуре в рамках Петербургского культурного форума.
Министр обратился к региональному департаменту с просьбой уделить этому внимание. "Если эти регионы не справятся, учесть в распределении грантов на следующий сезон", - подчеркнул Мединский.
Нацпроект "Культура", который реализуется с 1 января 2019 до 31 декабря 2024 года, направлен на то, чтобы обеспечить доступ российским гражданам и иностранным гостям к лучшим образцам отечественной и зарубежной культуры. В частности, планируется провести реконструкцию, реставрацию и переоснащение культурных объектов по всей стране, создание виртуальных концертных залов, переоснащение библиотек и кинозалов, реконструкцию и капитальный ремонт 40 детских театров.
Культурный форум проходит в Санкт-Петербурге уже в восьмой раз с 14 по 16 ноября. Его основная тема - "Культурные коды в условиях глобализации". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума. В Главном штабе Эрмитажа будет работать VR-пространство РИА Новости "Музей исчезнувших картин".
Министр культуры РФ Владимир Мединский выступает на открытии Международного культурного форума в Санкт-Петербурге
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КультураНацпроектыСанкт-Петербургский Международный культурный форумМинистерство культуры РФВладимир Мединский
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