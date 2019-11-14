Мединский пожурил регионы с низкой посещаемостью культурных учреждений

"Рост посещаемости учреждений культуры вырос на 15%, как и рост посещаемости цифровых ресурсов в пять раз... Некоторые регионы с этой задачей не справились, например, Дагестан, Новгородская область, Хакасия, Северная Осетия, Башкортостан, Кабардино-Балкария, Калмыкия. Стыдоба, позор", - сказал Мединский во время заседания министерского координационного совета по культуре в рамках Петербургского культурного форума.

Министр обратился к региональному департаменту с просьбой уделить этому внимание. "Если эти регионы не справятся, учесть в распределении грантов на следующий сезон", - подчеркнул Мединский.

Нацпроект "Культура", который реализуется с 1 января 2019 до 31 декабря 2024 года, направлен на то, чтобы обеспечить доступ российским гражданам и иностранным гостям к лучшим образцам отечественной и зарубежной культуры. В частности, планируется провести реконструкцию, реставрацию и переоснащение культурных объектов по всей стране, создание виртуальных концертных залов, переоснащение библиотек и кинозалов, реконструкцию и капитальный ремонт 40 детских театров.