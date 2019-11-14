Моралес заявил о готовности вернуться в Боливию

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Объявивший о своей отставке президент Боливии Объявивший о своей отставке президент Боливии Эво Моралес заявил, что готов вернуться на родину и не претендовать на власть в стране, чтобы разрешить сложившуюся ситуацию, сообщает газета Pais

"Конечно", - заявил Моралес в интервью изданию, отвечая на вопрос, готов ли он вернуться в Боливию и не оставаться у власти или быть кандидатом в президенты при условии урегулирования ситуации. "Я подал в отставку, а продолжается насилие", - сказал он, добавив, что он и вице-президент Боливии Альваро Гарсиа Линера ушли в отставку, чтобы урегулировать ситуацию, а также "чтобы не продолжалось насилие".

По мнению Моралеса, первое, что нужно сделать, чтобы разрешить кризис в стране - это предотвратить новые жертвы и увеличение числа пострадавших. "Это ответственность вооруженных сил и национальной полиции", - заявил он.

Боливийский политик добавил, что, по его мнению, в настоящее время в стране "нет власти", а контроль в основном находится в руках военных и полиции. Он также отметил, что его отставка пока не была принята или отклонена, и пока это не было сделано, он "продолжает оставаться президентом".

Ранее в Twitter Моралес выступил с призывом к национальному диалогу, в котором "были бы представлены мы все" - общественные движения, гражданские комитеты и политические партии.

На состоявшихся 20 октября выборах Моралес одержал победу уже в первом туре, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. В воскресенье вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране, после чего он объявил об отставке. Все высшее руководство страны также ушло в отставку, власть приняла оппозиционный вице-спикер сената. Моралес покинул страну, он находится в Мексике.