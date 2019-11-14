Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-14T15:20Z
https://ria.ru/20191114/1560935541.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/156081/91/1560819110_0:184:2755:1735_1036x0_80_0_0_9811261ea6db08983c275a0020b2fa61.jpg
РИА Новости

Моралес заявил о готовности вернуться в Боливию

15:20 14.11.2019
729
© REUTERS / Carlos Garcia RawlinsПрезидент Боливии Эво Моралес после объявления об отставке
Президент Боливии Эво Моралес после объявления об отставке
© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Объявивший о своей отставке президент Боливии Эво Моралес заявил, что готов вернуться на родину и не претендовать на власть в стране, чтобы разрешить сложившуюся ситуацию, сообщает газета Pais.
"Конечно", - заявил Моралес в интервью изданию, отвечая на вопрос, готов ли он вернуться в Боливию и не оставаться у власти или быть кандидатом в президенты при условии урегулирования ситуации. "Я подал в отставку, а продолжается насилие", - сказал он, добавив, что он и вице-президент Боливии Альваро Гарсиа Линера ушли в отставку, чтобы урегулировать ситуацию, а также "чтобы не продолжалось насилие".
По мнению Моралеса, первое, что нужно сделать, чтобы разрешить кризис в стране - это предотвратить новые жертвы и увеличение числа пострадавших. "Это ответственность вооруженных сил и национальной полиции", - заявил он.
Боливийский политик добавил, что, по его мнению, в настоящее время в стране "нет власти", а контроль в основном находится в руках военных и полиции. Он также отметил, что его отставка пока не была принята или отклонена, и пока это не было сделано, он "продолжает оставаться президентом".
Президент Боливии Эво Моралес во время пресс-конференции в Ла-Пасе
Вчера, 08:42
Моралес обратился за международной помощью для разрешения кризиса в Боливии
Ранее в Twitter Моралес выступил с призывом к национальному диалогу, в котором "были бы представлены мы все" - общественные движения, гражданские комитеты и политические партии.
На состоявшихся 20 октября выборах Моралес одержал победу уже в первом туре, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. В воскресенье вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране, после чего он объявил об отставке. Все высшее руководство страны также ушло в отставку, власть приняла оппозиционный вице-спикер сената. Моралес покинул страну, он находится в Мексике.
Оппозиционный сенатор Жанин Аньес во вторник заявила, что временно принимает на себя полномочия президента Боливии после отставки руководства страны. Конституционный суд подтвердил законность передачи ей власти.
Эво Моралес вылетел из Боливии в Мексику
Вчера, 04:16
Моралес заявил, что источник переворота в Боливии находится в США
620202
Обсудить 0
Жанин АньесСмена власти в БоливииЭво МоралесБоливияМексикаВ мире
Рекомендуем
Временный президент Боливии Жанин Аньес в Ла-Пасе
Москва признала Жанин Аньес временным президентом Боливии
Президент Боливии Эво Моралес во время пресс-конференции в Ла-Пасе
Моралес обратился за международной помощью для разрешения кризиса в Боливии
Эво Моралес вылетел из Боливии в Мексику
Моралес заявил, что источник переворота в Боливии находится в США
Временный президент Боливии Жанин Аньес в Ла-Пасе
Боливия выразит Мексике протест из-за заявлений Моралеса
Полиция сдерживает сторонников бывшего президента Эво Моралеса в Ла-Пасе, Боливия
В российском МИД прокомментировали ситуацию в Боливии
Оппозиционный сенатор Жанин Аньес, исполняющая обязанности президента Боливии после отставки Эво Моралеса
Россия воспринимает Аньес как президента Боливии до выборов, заявили в МИД
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга
Захарова прокомментировала ситуацию в Боливии
Экс-председатель каталонского правительства Карлес Пучдемон
Пучдемон мог бы найти новый дом в России, считает Жириновский
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
Эксперт объяснил, почему отношения Турции и США не выйдут из кризиса
Премьер Северной Македонии Зоран Заев
Премьер Северной Македонии пригласил российский бизнес в страну
Акция протеста в Ла-Пасе
МИД ответил на обвинения о российском вмешательстве в выборы в Боливии
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) на Востоке Украины 17 июля 2014
Захарова прокомментировала новые заявления следственной группы по МH17
Президент Сирии Башар Асад во время интервью
Асад прокомментировал гибель одного из основателей "Белых касок"
Оборудование в головном офисе компании Спутниковая система ГОНЕЦ
"Роскосмос" расторг контракт на запуск спутников "Гонец" в 2020 году
Девушка разговаривает по мобильному телефону
В Роструде предупредили о новом виде телефонного мошенничества
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:47Врио президента Боливии назначила нового главу полиции
01:44В Бельгии столкнулись с дефицитом мест для размещения просителей убежища
01:40Около 70 тысяч человек до сих пор не вернулись в места проживания в Сирии
01:31В госдепе дискредитировали и уволили сотрудницу иранского происхождения
01:29Бузова анонсировала поездку на Евровидение
01:25Хоакин Феникс объяснил, почему не комментировал насилие в "Джокере"
01:23Водительские права Брежнева продали на торгах за 1,55 миллиона рублей
01:19Российский дипломат призвал США вернуть Сирии ее нефтяные месторождения
01:10Новым премьером Ливана станет 75-летний экс-министр финансов
01:07В сенате США ожидают "скорых" новых решений Турции по С-400
01:04Адвокат Соколова рассказал, как историка спасают от "потери рассудка"
01:02Завершение строительства российского сегмента МКС вновь отложили
00:59Снегопад на юго-востоке Франции оставил без света 140 тысяч домов
00:57Белоруссия усилит охрану границы по контуру Чернобыльской зоны
00:48Президент Чехии рассказал, что объединяет его и Трампа
00:46НАТО заменит самолеты AWACS машинами с искусственным интеллектом
00:34Путин считает реальной цель выхода на товарооборот с КНР в $200 миллиардов
00:32Страны НАТО приобрели пять беспилотников Global Hawk для ведения разведки
00:32Минэнерго ожидает успешного прохождения отопительного сезона
00:30Лукашевич заявил, что давление на СМИ на Украине вызывает тревогу
Лента новостейМолния