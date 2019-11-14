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РИА Новости

Следствие попросило арестовать Ерзунова за угрозы судье Криворучко

15:17 14.11.2019
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CC0 / Public Domain / Задержание
Задержание
CC0 / Public Domain /
Задержание. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Следствие обратилось в Басманный суд Москвы с ходатайством об аресте Евгения Ерзунова, обвиняемого в угрозах столичному судье Алексею Криворучко, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.
"В Басманный суд поступило ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком до 11 января 2020 года в отношении Ерзунова Евгения Вячеславовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.296 УК РФ", - рассказала она.
Статуя Фемиды
13 ноября, 19:29
Обвиняемого в угрозах судье Криворучко отпустили под подписку о невыезде
В среду Ерзунову было предъявлено обвинение в угрозе убийством или причинением вреда здоровью в отношении судьи (часть 1 статьи 296 УК РФ). Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до 3 лет лишения свободы.
Как ранее сообщал журналистам адвокат Григорий Червонный, знакомый с обстоятельствами дела, Ерзунов оставил комментарий к одной из записей в Twitter про судью Криворучко, в котором СК увидел угрозу судье. Пост, а за ним и сообщение Ерзунова, разместил у себя на странице товарищ Ерзунова Сергей Половец.
Сначала правоохранители задержали Половца, который признал вину, дал признательные показания и "изобличил Ерзунова в совершении противоправного деяния", сообщал СК. Вскоре Ерзунов был задержан в аэропорту "Внуково" перед вылетом за границу, Половца же отпустили под подписку о невыезде.
Алексей Вересов в суде
13 ноября, 16:48
Суд арестовал Алексея Вересова, обвиняемого в призывах к убийству судьи
Кроме того, в среду Басманный суд Москвы на два месяца арестовал ранее судимого гражданина РФ Алексея Вересова. Ему было предъявлено обвинение в призывах к осуществлению экстремистской деятельности с помощью интернета (часть 2 статьи 280 УК РФ и грозит до 5 лет колонии. В социальной сети "ВКонтакте" на странице пользователя Алексея Вересова фотографию судьи Тверского суда Москвы Алексея Криворучко сопровождает запись "сожгите его". Адвокат Мансур Гильманов подтвердил журналистам, что его подзащитного обвиняют в публичных призывах сжечь судью Тверского суда Москвы.
В конце сентября этого года пресс-служба Мосгорсуда распространила сообщение, в котором было указано, что широкий резонанс по делу Павла Устинова повлёк за собой "недопустимую критику в адрес судебной системы, которая в ряде случаев сводились к откровенной травле председательствующего судьи".
Судья Тверского суда Москвы Алексей Криворучко 16 сентября приговорил Устинова к 3,5 годам колонии, признав его виновным в "применении насилия" к представителю власти на несанкционированной акции 3 августа в центре Москвы. Омоновец в ходе задержания Устинова вывихнул плечо и провел несколько недель в больнице. За молодого человека – начинающего актера - вступились многие публичные люди, уже 30 сентября Мосгорсуд изменил приговор Криворучко, смягчив категорию тяжести преступления и назначив Устинову наказание в виде одного года условного заключения.
Автомобиль Следственного комитета РФ в аэропорту Внуково
13 ноября, 12:57
Подозреваемого в угрозах судье задержали при попытке покинуть Россию
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Дело Павла УстиноваАлексей КриворучкоСледственный комитет РФМосковский городской судРоссияПроисшествия
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