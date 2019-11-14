Следствие попросило арестовать Ерзунова за угрозы судье Криворучко

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Следствие обратилось в Басманный суд Москвы с ходатайством об аресте Евгения Ерзунова, обвиняемого в угрозах столичному судье Следствие обратилось в Басманный суд Москвы с ходатайством об аресте Евгения Ерзунова, обвиняемого в угрозах столичному судье Алексею Криворучко , сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.

"В Басманный суд поступило ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком до 11 января 2020 года в отношении Ерзунова Евгения Вячеславовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.296 УК РФ", - рассказала она.

В среду Ерзунову было предъявлено обвинение в угрозе убийством или причинением вреда здоровью в отношении судьи (часть 1 статьи 296 УК РФ). Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до 3 лет лишения свободы.

Как ранее сообщал журналистам адвокат Григорий Червонный, знакомый с обстоятельствами дела, Ерзунов оставил комментарий к одной из записей в Twitter про судью Криворучко, в котором СК увидел угрозу судье. Пост, а за ним и сообщение Ерзунова, разместил у себя на странице товарищ Ерзунова Сергей Половец.

Сначала правоохранители задержали Половца, который признал вину, дал признательные показания и "изобличил Ерзунова в совершении противоправного деяния", сообщал СК. Вскоре Ерзунов был задержан в аэропорту "Внуково" перед вылетом за границу, Половца же отпустили под подписку о невыезде.

Кроме того, в среду Басманный суд Москвы на два месяца арестовал ранее судимого гражданина РФ Алексея Вересова. Ему было предъявлено обвинение в призывах к осуществлению экстремистской деятельности с помощью интернета (часть 2 статьи 280 УК РФ и грозит до 5 лет колонии. В социальной сети "ВКонтакте" на странице пользователя Алексея Вересова фотографию судьи Тверского суда Москвы Алексея Криворучко сопровождает запись "сожгите его". Адвокат Мансур Гильманов подтвердил журналистам, что его подзащитного обвиняют в публичных призывах сжечь судью Тверского суда Москвы.

В конце сентября этого года пресс-служба Мосгорсуда распространила сообщение, в котором было указано, что широкий резонанс по делу Павла Устинова повлёк за собой "недопустимую критику в адрес судебной системы, которая в ряде случаев сводились к откровенной травле председательствующего судьи".