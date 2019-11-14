Картина Боттичелли, которую считали копией, оказалась подлинником

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Картину "Мадонна с младенцем", которую долгое время считали копией работы итальянского живописца Сандро Боттичелли, оказалась подлинником, Картину "Мадонна с младенцем", которую долгое время считали копией работы итальянского живописца Сандро Боттичелли, оказалась подлинником, сообщает The Guardian.

Недавно эксперты провели дополнительное исследование, которое показало, что полотно, написанное ориентировочно во второй половине XV — начале XVI века, создано Боттичелли.

Рестовратор и искусствовед Саймон Гиллеспи с помощью инфракрасных лучей смог лучше изучить область рук и другие фрагменты полотна и доказать, что манера исполнения характерна для Боттичелли.

"Мы должны были пройти миллиметр за миллиметром, учитывая хрупкость оригинальных слоев краски. В ходе работы мы удалили грязь и старый лак, чтобы раскрыть истинную красоту Мадонны и засвидетельствовать возрождение шедевра", — рассказал он.

Гиллеспи также обнаружил, что фон с аркой был работой художника-фальсификатора, который добавил его в начале XX-го века, вероятно, чтобы увеличить размер картины.

Историк Лоренс Кантер, который также признал подлинность произведения искусства, заявил, что необходимо провести еще ряд исследований, чтобы понять, когда и сколько изменений претерпела картина.