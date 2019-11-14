Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2019-11-14T17:19Z
https://ria.ru/20191114/1560934002.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/156093/46/1560934695_0:277:1920:1357_1036x0_80_0_0_13e07bf3d59456c110ae2066a932f504.jpg
РИА Новости

Картина Боттичелли, которую считали копией, оказалась подлинником

17:19 14.11.2019
248
© Фото : National museum of WalesКартина Мадонна с младенцем, приписываемая Боттичелли
Картина Мадонна с младенцем, приписываемая Боттичелли
© Фото : National museum of Wales
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Картину "Мадонна с младенцем", которую долгое время считали копией работы итальянского живописца Сандро Боттичелли, оказалась подлинником, сообщает The Guardian.
Недавно эксперты провели дополнительное исследование, которое показало, что полотно, написанное ориентировочно во второй половине XV — начале XVI века, создано Боттичелли.
Рестовратор и искусствовед Саймон Гиллеспи с помощью инфракрасных лучей смог лучше изучить область рук и другие фрагменты полотна и доказать, что манера исполнения характерна для Боттичелли.

"Мы должны были пройти миллиметр за миллиметром, учитывая хрупкость оригинальных слоев краски. В ходе работы мы удалили грязь и старый лак, чтобы раскрыть истинную красоту Мадонны и засвидетельствовать возрождение шедевра", — рассказал он.

Гиллеспи также обнаружил, что фон с аркой был работой художника-фальсификатора, который добавил его в начале XX-го века, вероятно, чтобы увеличить размер картины.
Историк Лоренс Кантер, который также признал подлинность произведения искусства, заявил, что необходимо провести еще ряд исследований, чтобы понять, когда и сколько изменений претерпела картина.
Сейчас "Мадонна с младенцем" Боттичелли находится в Национальном музее Кардиффа в Уэльсе.
Картина Моне Мост Чаринг-Кросс, 1903 г.
Вчера, 05:11Культура
Картина Клода Моне ушла с молотка почти за 28 миллионов долларов
920001
КультураНовости культурыВыставки
Рекомендуем
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский на первом заседании осенней сессии
Жириновский предложил, как предотвратить насилие в школах
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга
Захарова прокомментировала слова Асада о гибели основателя "Белых касок"
Генеральный директор Всероссийского музейного объединения музыкальной культуры имени М.И. Глинки Михаил Брызгалов
В Белоруссии хотят присоединиться к Российскому духовому обществу
Министр культуры РФ Владимир Мединский во время культурного форума в Санкт-Петербурге. 14 ноября 2019
Мединский назвал "глубокие проблемы" четырехдневной рабочей недели
Ги Лалиберте (Guy Laliberté) - основатель Cirque du Soleil
Суд не стал арестовывать основателя Cirque du Soleil по делу о наркотиках
Акция протеста в Тбилиси
Движение в центре Тбилиси парализовало из-за акций протеста
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Заявление следователей по МН-17 нуждается в проверке, заявила Захарова
Стратегический бомбардировщик B-52 Stratofortress ВВС США
"Смертельная игра": NI рассказал о полетах B-52 у российских военных баз
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в Анкаре
Эрдоган отметил попытки Трампа решить ситуацию с признанием геноцида армян
Кадр из мультсериала Симпсоны
Студия Disney убрала из "Симпсонов" эпизод с Майклом Джексоном
Презентация выставки Людовик Святой и реликвии Сент-Шапель
Ученые оценили, насколько в Европе был распространен внебрачный секс
Полиция сдерживает сторонников бывшего президента Эво Моралеса в Ла-Пасе, Боливия
В российском МИД прокомментировали ситуацию в Боливии
Представитель Японского метеорологического агентства демонстрирует показания сейсмографов после испытания водородной бомбы в КНДР, 6 января 2016
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,4
Кадр из фильма Астрал: Глава 2
Стало известно, когда может выйти пятая часть фильма ужасов "Астрал"
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) на Востоке Украины 17 июля 2014
Захарова прокомментировала новые заявления следственной группы по МH17
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:40Около 70 тысяч человек до сих пор не вернулись в места проживания в Сирии
01:31В госдепе дискредитировали и уволили сотрудницу иранского происхождения
01:29Бузова анонсировала поездку на Евровидение
01:25Хоакин Феникс объяснил, почему не комментировал насилие в "Джокере"
01:23Водительские права Брежнева продали на торгах за 1,55 миллиона рублей
01:19Российский дипломат призвал США вернуть Сирии ее нефтяные месторождения
01:10Новым премьером Ливана станет 75-летний экс-министр финансов
01:07В сенате США ожидают "скорых" новых решений Турции по С-400
01:04Адвокат Соколова рассказал, как историка спасают от "потери рассудка"
01:02Завершение строительства российского сегмента МКС вновь отложили
00:59Снегопад на юго-востоке Франции оставил без света 140 тысяч домов
00:57Белоруссия усилит охрану границы по контуру Чернобыльской зоны
00:48Президент Чехии рассказал, что объединяет его и Трампа
00:46НАТО заменит самолеты AWACS машинами с искусственным интеллектом
00:34Путин считает реальной цель выхода на товарооборот с КНР в $200 миллиардов
00:32Страны НАТО приобрели пять беспилотников Global Hawk для ведения разведки
00:32Минэнерго ожидает успешного прохождения отопительного сезона
00:30Лукашевич заявил, что давление на СМИ на Украине вызывает тревогу
00:27Экипаж МКС в открытом космосе начнет ремонт магнитного альфа-спектрометра
00:26В Новой Москве потушили пожар в хостеле
Лента новостейМолния