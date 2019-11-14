Лукашенко рассказал о проблемах с пропуском иностранцев на границе с РФ

МИНСК, 14 ноя — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал абсурдом проблемы с пропуском граждан третьих стран через белорусско-российскую границу, в том числе при наличии у них российской визы, и поручил проработать этот вопрос с Москвой.
По данным пресс-службы белорусского лидера, данное заявление Лукашенко сделал в четверг, принимая с докладом госсекретаря Совбеза республики Станислава Зася и председателя Госпогранкомитета Анатолия Лаппо. Президент, в частности, обратил внимание на то, что не все граждане третьих стран беспрепятственно могут пересечь белорусско-российскую границу.
"То есть если иностранный гражданин — австриец, немец, поляк — въехал через границу под (белорусским. — Прим. ред.) Брестом, то его могут под Смоленском не пропустить даже с российской визой. Его возвращают назад: давай въезжай через латвийско-российскую границу или же через… украинско-российскую. Это что такое? Вроде бы все хорошо, но это вопрос", — сказал Лукашенко.
Президент республики выразил недоумение, почему так происходит в рамках Союзного государства Белоруссии и России. "Что это за абсурд? И этот вопрос с россиянами надо решать", — заявил он.
Ранее Россия в одностороннем порядке установила пограничную зону в приграничных с Белоруссией субъектах Российской Федерации, что объяснила необходимостью создания условий для осуществления контроля пограничными органами за пребыванием граждан третьих стран на российской приграничной территории. Кроме того, граждане третьих стран могут въезжать в Россию только через международные пункты пропуска, которых нет на белорусско-российской границе.