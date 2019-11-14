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РИА Новости

Лукашенко рассказал о проблемах с пропуском иностранцев на границе с РФ

15:10 14.11.2019 (обновлено: 17:52 14.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 14 ноя — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал абсурдом проблемы с пропуском граждан третьих стран через белорусско-российскую границу, в том числе при наличии у них российской визы, и поручил проработать этот вопрос с Москвой.
По данным пресс-службы белорусского лидера, данное заявление Лукашенко сделал в четверг, принимая с докладом госсекретаря Совбеза республики Станислава Зася и председателя Госпогранкомитета Анатолия Лаппо. Президент, в частности, обратил внимание на то, что не все граждане третьих стран беспрепятственно могут пересечь белорусско-российскую границу.

"То есть если иностранный гражданин — австриец, немец, поляк — въехал через границу под (белорусским. — Прим. ред.) Брестом, то его могут под Смоленском не пропустить даже с российской визой. Его возвращают назад: давай въезжай через латвийско-российскую границу или же через… украинско-российскую. Это что такое? Вроде бы все хорошо, но это вопрос", — сказал Лукашенко.

Президент республики выразил недоумение, почему так происходит в рамках Союзного государства Белоруссии и России. "Что это за абсурд? И этот вопрос с россиянами надо решать", — заявил он.
Ранее Россия в одностороннем порядке установила пограничную зону в приграничных с Белоруссией субъектах Российской Федерации, что объяснила необходимостью создания условий для осуществления контроля пограничными органами за пребыванием граждан третьих стран на российской приграничной территории. Кроме того, граждане третьих стран могут въезжать в Россию только через международные пункты пропуска, которых нет на белорусско-российской границе.
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Союзное государствоАлександр ЛукашенкоБелоруссияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Что-то "батька" в последнее время слишком много моросить начал. Похоже засиделся он на посту. Видимо пора менять...
14 ноября, 15:52
mmiv129
42220028
Хорошо. Я вас услышал и подумаю над этим вопросом. О своём решении я сообщу вам чуть позже...
14 ноября, 16:01
Блогер. Русич.
13230015
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