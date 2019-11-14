Лукашенко рассказал о проблемах с пропуском иностранцев на границе с РФ

"То есть если иностранный гражданин — австриец, немец, поляк — въехал через границу под (белорусским. — Прим. ред.) Брестом, то его могут под Смоленском не пропустить даже с российской визой. Его возвращают назад: давай въезжай через латвийско-российскую границу или же через… украинско-российскую. Это что такое? Вроде бы все хорошо, но это вопрос", — сказал Лукашенко.