Журналистику на Украине превращают в публичный дом, заявил Скачко

"Извините меня, журналистику и журналистские цели превращают в публичный дом без права выбора. И я могу это сказать, учитывая то, что говорят мне - "а ты попроси у них, ты обратись, что ж ты так себя ведёшь, ты же умный человек, никто так не работает, а ты работаешь, бросаешь вызов нам, президенту и стране". А я говорю: я своих не сдаю, и на Кирилла Вышинского я стучать не буду, хотя у меня требуют, и на других журналистов стучать не буду, и буду отстаивать журналистскую солидарность вне зависимости от того, кто и где работает. Вот за это я и получаю свои оплеухи на Украине и нахожусь там в роли "ведьмы", - добавил он.