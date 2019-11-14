Журналистику на Украине превращают в публичный дом, заявил Скачко

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Журналистику на Украине превращают в публичный дом без права выбора, считает украинский журналист Владимир Скачко.
"Те люди, которые работают на Украине, действительно, к сожалению, опускают журналистику и журналистские цели до уровня второй древнейшей профессии", - сказал Скачко в ходе круглого стола в МИА "Россия сегодня".
При этом он отметил, что украинский журналист может говорить "нет" в ситуации, когда что-то противоречит профессиональным и этическим стандартам, но "он не хочет, потому что если он скажет нет, то лишится "плюшки".
"Извините меня, журналистику и журналистские цели превращают в публичный дом без права выбора. И я могу это сказать, учитывая то, что говорят мне - "а ты попроси у них, ты обратись, что ж ты так себя ведёшь, ты же умный человек, никто так не работает, а ты работаешь, бросаешь вызов нам, президенту и стране". А я говорю: я своих не сдаю, и на Кирилла Вышинского я стучать не буду, хотя у меня требуют, и на других журналистов стучать не буду, и буду отстаивать журналистскую солидарность вне зависимости от того, кто и где работает. Вот за это я и получаю свои оплеухи на Украине и нахожусь там в роли "ведьмы", - добавил он.
Ранее директор института массовой информации Оксана Романюк заявила, что на Украине с начала года 208 журналистов пострадали в результате профессиональной деятельности. Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко ранее сообщил, что в стране каждый пятый день нападают на сотрудников СМИ, всего в 2019 году зафиксировано 60 нападений.
Счет случаям притеснения, запугивания и даже убийств журналистов на Украине идет на десятки. В апреле 2015 года у своего дома в Киеве был убит Олег Бузина, чуть более чем через год погиб при взрыве автомобиля Павел Шеремет. Эти убийства до сих пор не раскрыты. Журналиста итальянского государственного телевидения RAI Марка Иннаро не пустили на Украину для освещения выборов, редактора интернет-портала "Страна.ua" Игоря Гужву задерживали по подозрению в вымогательстве, житомирского журналиста Василия Муравицкого арестовали по обвинению в госизмене. Больше года провел под стражей Вышинский, которого также обвиняли в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. В конце августа его освободили из-под ареста, а в начале сентября он вернулся в Россию.
По данным украинского МВД, полиция только с января по сентябрь зафиксировала 158 преступлений против журналистов.