Полиция Лондона освободила 29 находившихся в рабстве румынок

ЛОНДОН, 14 ноя - РИА Новости, Денис Ворошилов. полиция задержала 17 человек по подозрению в торговле людьми, освобождены 29 находившихся в рабстве у группировки румынских женщин, сообщил Лондонская полиция задержала 17 человек по подозрению в торговле людьми, освобождены 29 находившихся в рабстве у группировки румынских женщин, сообщил Скотланд-Ярд

"В результате совершенных ранним утром нескольких рейдов были задержаны 17 человек - 14 мужчин и три женщины - по подозрению в том, что они являются членами международной преступной группировки, занимающейся нелегальной транспортировкой людей. Рейды были проведены по 16 выданным ордерам в нескольких районах Лондона", - говорится в сообщении.

Задержанные подозреваются также в организации условий для "современного рабства", организации проституции, в преступлениях, связанных с сильнодействующими наркотиками и огнестрельным оружием.

"По адресам, куда прибыла полиция, были обнаружены в общей сложности 29 возможных жертв (группировки), все женщины в возрасте от 20 до 40 лет. Все они были направлены в безопасное место. Задержанные содержатся под стражей в полицейском участке в центре Лондона", - говорится в заявлении.