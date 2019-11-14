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РИА Новости

Пресс-конференция о Международном фестивале театральных школ "Подиум 2019"

15:05 14.11.2019 (обновлено: 15:07 14.11.2019)
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21 ноября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция, посвященная Международному фестивалю театральных школ "Подиум 2019".
Участники:
- ректор Театрального института им. Б. Щукина Евгений КНЯЗЕВ;
- режиссер, продюсер, сценарист, председатель экспертного совета Международного фестиваля театральных школ "Подиум 2019" Сергей УРСУЛЯК;
- ректор ГИТИСа Григорий ЗАСЛАВСКИЙ;
- проректор Театрального института им. Б. Щукина Андрей БЕЛИКОВ.

Международный фестиваль театральных школ "Подиум 2019" состоится 25–28 ноября – "под занавес" Года театра. Его организатором выступает Театральный институт им. Бориса Щукина при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. С 1989 года этот фестиваль проходит в Москве, и уже 10 лет участников принимает в своих стенах Театральный институт им. Бориса Щукина.

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