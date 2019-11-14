Пресс-конференция о Международном фестивале театральных школ "Подиум 2019"

Участники:
- ректор Театрального института им. Б. Щукина Евгений КНЯЗЕВ;
- режиссер, продюсер, сценарист, председатель экспертного совета Международного фестиваля театральных школ "Подиум 2019" Сергей УРСУЛЯК;
- ректор ГИТИСа Григорий ЗАСЛАВСКИЙ;
- проректор Театрального института им. Б. Щукина Андрей БЕЛИКОВ.
Международный фестиваль театральных школ "Подиум 2019" состоится 25–28 ноября – "под занавес" Года театра. Его организатором выступает Театральный институт им. Бориса Щукина при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. С 1989 года этот фестиваль проходит в Москве, и уже 10 лет участников принимает в своих стенах Театральный институт им. Бориса Щукина.
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- ректор Театрального института им. Б. Щукина Евгений КНЯЗЕВ;
- режиссер, продюсер, сценарист, председатель экспертного совета Международного фестиваля театральных школ "Подиум 2019" Сергей УРСУЛЯК;
- ректор ГИТИСа Григорий ЗАСЛАВСКИЙ;
- проректор Театрального института им. Б. Щукина Андрей БЕЛИКОВ.
Международный фестиваль театральных школ "Подиум 2019" состоится 25–28 ноября – "под занавес" Года театра. Его организатором выступает Театральный институт им. Бориса Щукина при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. С 1989 года этот фестиваль проходит в Москве, и уже 10 лет участников принимает в своих стенах Театральный институт им. Бориса Щукина.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Малый зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/