Губернатор Амурской области призвал педагогов больше заниматься воспитанием

БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 ноя - РИА Новости. Губернатор Амурской области Губернатор Амурской области Василий Орлов на внеочередном расширенном заседании антитеррористической комиссии, прошедшем в четверг, призвал педагогов усилить воспитательную работу после стрельбы в колледже в Благовещенске.

"У нас за последнюю неделю, к сожалению, это уже второй случай. Первый случай, к счастью, был без погибших, это ситуация, которая была в 26-й школе. Она была связана с агрессивным поведением одного из детей. Вторая ситуация - сегодня. Произошедшее - как минимум серьезный повод, чтобы обсуждать тему по воспитанию",- сказал Орлов.

Конфликтная ситуация сложилась в одном из шестых классов школы номер 26 Благовещенска, родители жаловались, что их детей долгое время терроризирует агрессивный одноклассник. После драки, которая произошла 9 ноября, многие родители перестали отпускать детей в школу. Проверку начала прокуратура.

В конфликт вмешалась мэрия Благовещенска , мэр Валентина Калита поручила своему заместителю по социальным вопросам взять ситуацию в школе на личный контроль, проводится внутришкольная проверка, также служебное расследование организовано управлением образования Благовещенска. В классе дежурит инспектор ПДН и педагог-тьютор, с учениками и родителями работает психолог.