Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-14T15:06Z
https://ria.ru/20191114/1560933658.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/156092/52/1560925255_0:32:3006:1723_1036x0_80_0_0_bb96c1fa25514d26c0ca2ca4e7129ae9.jpg
РИА Новости

Губернатор Амурской области призвал педагогов больше заниматься воспитанием

15:06 14.11.2019
171
© РИА Новости / Эдуард Глок / Перейти в фотобанкСотрудник правоохранительных органов у здания Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
Сотрудник правоохранительных органов у здания Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
© РИА Новости / Эдуард Глок
Перейти в фотобанк
Сотрудник правоохранительных органов у здания Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 ноя - РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов на внеочередном расширенном заседании антитеррористической комиссии, прошедшем в четверг, призвал педагогов усилить воспитательную работу после стрельбы в колледже в Благовещенске.
"У нас за последнюю неделю, к сожалению, это уже второй случай. Первый случай, к счастью, был без погибших, это ситуация, которая была в 26-й школе. Она была связана с агрессивным поведением одного из детей. Вторая ситуация - сегодня. Произошедшее - как минимум серьезный повод, чтобы обсуждать тему по воспитанию",- сказал Орлов.
Конфликтная ситуация сложилась в одном из шестых классов школы номер 26 Благовещенска, родители жаловались, что их детей долгое время терроризирует агрессивный одноклассник. После драки, которая произошла 9 ноября, многие родители перестали отпускать детей в школу. Проверку начала прокуратура.
В конфликт вмешалась мэрия Благовещенска, мэр Валентина Калита поручила своему заместителю по социальным вопросам взять ситуацию в школе на личный контроль, проводится внутришкольная проверка, также служебное расследование организовано управлением образования Благовещенска. В классе дежурит инспектор ПДН и педагог-тьютор, с учениками и родителями работает психолог.
Следственные действия в учебном помещении Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске
Вчера, 14:32
Устроившему стрельбу в Благовещенске назначат посмертную экспертизу
В четверг в колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске 19-летний студент устроил стрельбу: погиб его ровесник, еще трое молодых людей пострадали. Прибывшие полицейские вступили в перестрелку со злоумышленником, он был заблокирован в аудитории и покончил с собой. СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве из хулиганских побуждений. По предварительным данным регионального УМВД, причиной стрельбы стал конфликт между сверстниками.
011101
Обсудить 0
Стрельба в благовещенском колледжеВасилий ОрловСледственный комитет РФАмурская областьПроисшествия
Рекомендуем
Сотрудник правоохранительных органов у здания Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
Эксперт раскритиковал систему отбора охраны колледжей
Лондонская полиция
Полиция Лондона освободила 29 находившихся в рабстве румынок
Взятка
Экс-руководителя амурского Росреестра осудили на три года за взятку
Министр культуры РФ Владимир Мединский
Мединский пожурил регионы с низкой посещаемостью культурных учреждений
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК опроверг данные, что мужчина с топором пришел в начальную школу на Урале
Здание Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
После стрельбы в колледже Благовещенска создадут межведомственную комиссию
Здание Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
Глава УМВД Приамурья рассказал о проблемах безопасности учебных заведений
Ученик на уроке чтения
Россия выступила против "зачисток" образования от русского языка
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. 14 ноября 2019
В МИД рассказали, что Украина не дала ясности об особом статусе Донбасса
Сотрудники правоохранительных служб у здания Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
Все школы Благовещенска проверили после стрельбы в колледже
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский на первом заседании осенней сессии
Жириновский предложил, как предотвратить насилие в школах
Стрельба в колледже Благовещенска
Число пострадавших после стрельбы в колледже в Благовещенске достигло пяти
Здание Министерства иностранных дел РФ
Россия приветствует прекращение огня между Израилем и "Исламским джихадом"
Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии закрытия Делового форума стран БРИКС
Россия продолжит развивать взаимодействие БРИКС по энергетике, заявил Путин
Здание Государственной Думы РФ
Госдума приняла закон о зачислении братьев и сестер в одну школу или детсад
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:47Врио президента Боливии назначила нового главу полиции
01:44В Бельгии столкнулись с дефицитом мест для размещения просителей убежища
01:40Около 70 тысяч человек до сих пор не вернулись в места проживания в Сирии
01:31В госдепе дискредитировали и уволили сотрудницу иранского происхождения
01:29Бузова анонсировала поездку на Евровидение
01:25Хоакин Феникс объяснил, почему не комментировал насилие в "Джокере"
01:23Водительские права Брежнева продали на торгах за 1,55 миллиона рублей
01:19Российский дипломат призвал США вернуть Сирии ее нефтяные месторождения
01:10Новым премьером Ливана станет 75-летний экс-министр финансов
01:07В сенате США ожидают "скорых" новых решений Турции по С-400
01:04Адвокат Соколова рассказал, как историка спасают от "потери рассудка"
01:02Завершение строительства российского сегмента МКС вновь отложили
00:59Снегопад на юго-востоке Франции оставил без света 140 тысяч домов
00:57Белоруссия усилит охрану границы по контуру Чернобыльской зоны
00:48Президент Чехии рассказал, что объединяет его и Трампа
00:46НАТО заменит самолеты AWACS машинами с искусственным интеллектом
00:34Путин считает реальной цель выхода на товарооборот с КНР в $200 миллиардов
00:32Страны НАТО приобрели пять беспилотников Global Hawk для ведения разведки
00:32Минэнерго ожидает успешного прохождения отопительного сезона
00:30Лукашевич заявил, что давление на СМИ на Украине вызывает тревогу
Лента новостейМолния