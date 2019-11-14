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РИА Новости

Кузнецова прокомментировала законопроект ЛДПР о ликвидации органов опеки

15:02 14.11.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкУполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Необходимо реформировать систему органов опеки, но не стоит говорить о полной ее ликвидации, потому что это может негативно отразиться на семье, считает уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.
Ранее сообщалось, что ЛДПР подготовит законопроект о ликвидации органов опеки в России и создании новой организации.
"Я не поддерживаю экстремистских, экстремальных решений именно в отношении семьи, детей. То, что реформировать (органы опеки - ред.) надо, это точно. Но ребенок - не чемодан, который можно переставить из одного угла в другой. А семья - не абстракция, которую можно отключить от питания и потом подключить к другой розетке. На мой взгляд, нужно сначала точно понять, как сегодняшняя инфраструктура должна быть выстроена в отношении конкретной семьи конкретного ребёнка",- заявила Кузнецова.
Она добавила, что сегодня звучит много критики в адрес органов опеки, но важно, чтобы эта критика "вылилась во что-то полезное", потому что ценой реформирования системы может стать прерванная помощь ребенку или комплексная поддержка.
"Мы сегодня видим одно: что "наращено число задач у органов опеки, они не справляются. Нужно работать с опережением, не дожидаясь кризиса. Это вопрос наращивания хорошего, редактирования пережитков, деформаций, которые встречаются. Это более тяжелая, сложная работа, но это единственный путь", - добавила Кузнецова.
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Анна КузнецоваЛДПРРоссияОбщество
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