Кузнецова прокомментировала законопроект ЛДПР о ликвидации органов опеки

"Я не поддерживаю экстремистских, экстремальных решений именно в отношении семьи, детей. То, что реформировать (органы опеки - ред.) надо, это точно. Но ребенок - не чемодан, который можно переставить из одного угла в другой. А семья - не абстракция, которую можно отключить от питания и потом подключить к другой розетке. На мой взгляд, нужно сначала точно понять, как сегодняшняя инфраструктура должна быть выстроена в отношении конкретной семьи конкретного ребёнка",- заявила Кузнецова.