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РИА Новости

В Словакии объявили траур по 12 погибшим в ДТП

14:59 14.11.2019 (обновлено: 15:04 14.11.2019)
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкБратислава
Братислава
© РИА Новости / Александр Вильф
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ПРАГА, 14 ноя – РИА Новости. На внеочередном заседании правительства Словакии в связи с произошедшей в среду трагической автоаварией, в которой погибли 12 человек, было принято решение объявить в республике пятницу, 15 ноября, днем государственного траура, сообщил в четверг на пресс-конференции премьер Петер Пеллегрини.
В среду в районе города Нитра на западе Словакии, по сообщениям республиканских СМИ, грузовик, перевозивший камни, из-за сложных погодных условий и перегрузки потерял при спуске с холма на дороге районного масштаба управление и врезался прицепом в бок встречного автобуса, в котором ехало около 30 пассажиров, в основном, школьников, сбросив его в кювет. В результате ДТП погибли 12 пассажиров автобуса, включая четырех малолетних детей, еще 20 человек, включая водителей, получили ранения, в том числе трое – тяжелые. Все пострадавшие развезены по больницам соседних городов.
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"Члены правительства единогласно приняли решение об объявлении 15 ноября днем государственного траура со спуском национального флага и другими соответствующими этому событию правилами", - сказал премьер, выступление которого транслировали сетевые ТВ-каналы. Пеллегрини от имени правительства выразил соболезнования семьям погибших, а родственников раненых заверил в том, что для их успешного выздоровления будут предприняты все необходимые действия со стороны медиков. Ранее свое сочувствие семьям всех пострадавших в аварии выразила президент республики Зузана Чапутова.
На месте происшествия весь день среды работала специальная комиссия с участием глав МВД, минздрава, минтранса и минобразования. Премьер Пеллегрини в связи с трагедией прервал свой визит на Кипр и экстренно вернулся в Словакию, посетив в среду вечером место происшествия.
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Автотрасса I/65, на которой произошла авария, остается в четверг в данном месте закрытой для движения, водители пользуются объездными дорогами, сообщила журналистам представитель краевой полиции Рената Чугакова. Полиция ведет расследование происшествия. Все раненые, по данным пресс-службы минздрава, находятся под наблюдением врачей, в среду тяжело раненым оперативно были сделаны операции. Один из них по-прежнему остается в критическом состоянии.
По словам старосты села Йеленец, по соседству с которым в среду произошла трагедия, Ивана Варги, в аварии погибли три 17-летние жительницы села, возвращавшиеся домой из школы.
Ранее в Словакии день государственного траура, в том числе, в связи с трагическими событиями, объявлялся девять раз. В последний раз это было 22 февраля 2009 года, после столкновения на железнодорожном переезде в районе города Брезно в центральной части республики автобуса и поезда, при котором погибли также 12 человек.
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