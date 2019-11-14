Патриарх Кирилл посетит Финляндию в мае 2020 года

ХЕЛЬСИНКИ, 14 ноя - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетит Финляндию 5-7 мая 2020 года, сообщила в четверг Евангелическо-лютеранская церковь Финляндии.
Приглашение предстоятелю РПЦ выслали от имени Евангелическо-лютеранской, православной и католической церквей Финляндии.
Во время своего визита патриарх встретится с церковными руководителями и обсудит с ними текущие вопросы. В последний раз высокопоставленный представитель Русской православной церкви посетил Финляндию в 1994 году.
"Мне очень приятно, что визит его святейшества в Финляндию случится после долгого ожидания. На стыке между Востоком и Западом мы всегда создавали тесные и конструктивные отношения с Русской православной церковью", - заявил глава православной церкви Финляндии архиепископ Лев.
Через неделю после визита патриарха, 14-17 мая 2020 года, в Турку начнутся дискуссии между Евангелическо-лютеранской церковью Финляндии и Русской православной церковью, которые проводятся с 1970 года.