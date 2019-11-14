Патриарх Кирилл посетит Финляндию в мае 2020 года

ХЕЛЬСИНКИ, 14 ноя - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетит Финляндию 5-7 мая 2020 года, сообщила в четверг Евангелическо-лютеранская церковь Финляндии.

Приглашение предстоятелю РПЦ выслали от имени Евангелическо-лютеранской, православной и католической церквей Финляндии.

Во время своего визита патриарх встретится с церковными руководителями и обсудит с ними текущие вопросы. В последний раз высокопоставленный представитель Русской православной церкви посетил Финляндию в 1994 году.

"Мне очень приятно, что визит его святейшества в Финляндию случится после долгого ожидания. На стыке между Востоком и Западом мы всегда создавали тесные и конструктивные отношения с Русской православной церковью", - заявил глава православной церкви Финляндии архиепископ Лев.