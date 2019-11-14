СК опроверг данные, что мужчина с топором пришел в начальную школу на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 ноя – РИА Новости. Следственное управление СК РФ по Свердловской области и региональный главк МВД опровергли появившуюся в СМИ информацию, что мужчина с топором пришел в начальную школу в селе Махнево.
Ранее местное агентство Ura.ru написало, что житель Махнево пришел с топором в местную начальную школу и беспрепятственно бродил по ней, пока не приехала полиция.
"Мужчина с топором в школу не приходил. Мужчина, которого привлекают к ответственности за совершение имущественного преступления, пошел в свой гараж колоть дрова, пользовался топором. Потом без топора ходил около школы и смотрел, как она отремонтирована. Криминальных событий в этой ситуации не было", – сказал РИА Новости представитель регионального управления СК РФ Максим Чалков.
Как пояснил агентству руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых, незадолго до инцидента мужчина был заключен под домашний арест. В связи с его прогулкой около школы полицейские Алапаевска через суд намерены добиться изменения меры пресечения на заключение под стражу.
"Для уточнения поясню, что гражданин в школу с топором не приходил. Он пытался проникнуть в учебное заведение без колюще-режущих предметов, хотел залезть по пожарной лестнице, но его спугнули и он убежал", – подчеркнул Горелых.