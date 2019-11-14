Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-14T14:52Z
https://ria.ru/20191114/1560932002.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/152222/71/1522227149_0:0:1036:583_1036x0_80_0_0_0b84bf1b1035cbc6b3853ff25da5ba18.jpg
РИА Новости

СК опроверг данные, что мужчина с топором пришел в начальную школу на Урале

14:52 14.11.2019
296
© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 ноя – РИА Новости. Следственное управление СК РФ по Свердловской области и региональный главк МВД опровергли появившуюся в СМИ информацию, что мужчина с топором пришел в начальную школу в селе Махнево.
Ранее местное агентство Ura.ru написало, что житель Махнево пришел с топором в местную начальную школу и беспрепятственно бродил по ней, пока не приехала полиция.
"Мужчина с топором в школу не приходил. Мужчина, которого привлекают к ответственности за совершение имущественного преступления, пошел в свой гараж колоть дрова, пользовался топором. Потом без топора ходил около школы и смотрел, как она отремонтирована. Криминальных событий в этой ситуации не было", – сказал РИА Новости представитель регионального управления СК РФ Максим Чалков.
Денис Поздеев в детском саду Сказка в Нарьян-Маре. Кадр с камеры видеонаблюдения
5 ноября, 12:48
"Выпил бутылку валерьянки". СК рассказал об убийце ребенка в Нарьян-Маре
Как пояснил агентству руководитель пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых, незадолго до инцидента мужчина был заключен под домашний арест. В связи с его прогулкой около школы полицейские Алапаевска через суд намерены добиться изменения меры пресечения на заключение под стражу.
"Для уточнения поясню, что гражданин в школу с топором не приходил. Он пытался проникнуть в учебное заведение без колюще-режущих предметов, хотел залезть по пожарной лестнице, но его спугнули и он убежал", – подчеркнул Горелых.
Полиция
Вчера, 09:10
В Москве задержали мужчину, напавшего с топором на соседа
130001
Обсудить 0
Валерий ГорелыхСледственный комитет РФАлапаевскЕкатеринбургРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Взятка
Экс-руководителя амурского Росреестра осудили на три года за взятку
Задержание
Следствие попросило арестовать Ерзунова за угрозы судье Криворучко
Сотрудник правоохранительных органов у здания Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
Эксперт раскритиковал систему отбора охраны колледжей
Президент Боливии Эво Моралес после объявления об отставке
Моралес заявил о готовности вернуться в Боливию
Полиция
В Москве задержали мужчину, напавшего с топором на соседа
Сотрудник правоохранительных органов у здания Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
Губернатор Амурской области призвал педагогов больше заниматься воспитанием
Сотрудники правоохранительных органов у здания Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
В охране колледжа в Благовещенске, где произошла стрельба, нашли нарушения
Стрельба в колледже Благовещенска
Число пострадавших после стрельбы в колледже в Благовещенске достигло пяти
Анна Кузнецова
Кузнецова прокомментировала стрельбу в колледже в Благовещенске
Братислава
В Словакии объявили траур по 12 погибшим в ДТП
Обелиск в пригороде Пскова на месте, где находился фашистский концлагерь для советских военнопленных
Историк оценил рассекречивание данных о жертвах нацистов под Псковом
Экс-председатель каталонского правительства Карлес Пучдемон
Пучдемон мог бы найти новый дом в России, считает Жириновский
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Под Владимиром полиция проверит сообщение о привязанном к столбу мужчине
Сирийские беженцы
Минобороны обвинило США в попытках помешать возвращению беженцев в Сирию
Полиция
Псковская полиция проверит видео с чиновником, оскорбившим полицейских
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:19Саакашвили поддержал требование назначить внеочередные выборы в Грузии
02:13Моралес вернется в Боливию, если парламент не утвердит его отставку
02:04В Киеве задержали банду псевдоколлекторов
02:01Россия и США неделю обсуждали в Женеве выполнение СНВ-3
02:01Украинский адмирал пожаловался на российские "Калибры" в Черном море
02:01Названы самые полезные и самые опасные растения для квартиры
01:52В Киеве прошла акция с требованием расследовать дела "евромайдана"
01:47Врио президента Боливии назначила нового главу полиции
01:44В Бельгии столкнулись с дефицитом мест для размещения просителей убежища
01:40Около 70 тысяч человек до сих пор не вернулись в места проживания в Сирии
01:31В госдепе дискредитировали и уволили сотрудницу иранского происхождения
01:29Бузова анонсировала поездку на Евровидение
01:25Хоакин Феникс объяснил, почему не комментировал насилие в "Джокере"
01:23Водительские права Брежнева продали на торгах за 1,55 миллиона рублей
01:19Российский дипломат призвал США вернуть Сирии ее нефтяные месторождения
01:10Новым премьером Ливана станет 75-летний экс-министр финансов
01:07В сенате США ожидают "скорых" новых решений Турции по С-400
01:04Адвокат Соколова рассказал, как историка спасают от "потери рассудка"
01:02Завершение строительства российского сегмента МКС вновь отложили
00:59Снегопад на юго-востоке Франции оставил без света 140 тысяч домов
Лента новостейМолния