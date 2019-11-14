СК опроверг данные, что мужчина с топором пришел в начальную школу на Урале

"Мужчина с топором в школу не приходил. Мужчина, которого привлекают к ответственности за совершение имущественного преступления, пошел в свой гараж колоть дрова, пользовался топором. Потом без топора ходил около школы и смотрел, как она отремонтирована. Криминальных событий в этой ситуации не было", – сказал РИА Новости представитель регионального управления СК РФ Максим Чалков.