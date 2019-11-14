В Спасо-Преображенском монастыре Белева ведутся реставрационные работы

В комплексе Спасо-Преображенского и Крестовоздвиженского монастырей в Белеве Тульской области ведутся реставрационные работы, говорится в сообщении на сайте "Тульского кремля".

Полным ходом идет благоустройство территории, подготовка площадей под дорожки и газоны, готовятся к обустройству смотровые площадки. С нуля подводится новое электроснабжение. Установлено основание для металлической ограды монастырского некрополя, начаты полная реконструкция Введенской трапезной церкви и восстановление архимандритского корпуса.

За всеми работами внимательно следят столичные архитекторы и историки – комплекс монастырей является объектом культурного наследия России.