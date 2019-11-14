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РИА Новости

В Спасо-Преображенском монастыре Белева ведутся реставрационные работы

14:52 14.11.2019
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CC BY-SA 4.0 / Алла Р.С. / Ансамбль Крестовоздвиженского монастыря
Ансамбль Крестовоздвиженского монастыря
CC BY-SA 4.0 / Алла Р.С. /
В комплексе Спасо-Преображенского и Крестовоздвиженского монастырей в Белеве Тульской области ведутся реставрационные работы, говорится в сообщении на сайте "Тульского кремля".
Полным ходом идет благоустройство территории, подготовка площадей под дорожки и газоны, готовятся к обустройству смотровые площадки. С нуля подводится новое электроснабжение. Установлено основание для металлической ограды монастырского некрополя, начаты полная реконструкция Введенской трапезной церкви и восстановление архимандритского корпуса.
За всеми работами внимательно следят столичные архитекторы и историки – комплекс монастырей является объектом культурного наследия России.
Восстановление ведется по программе "Культура России" и в рамках мероприятий, приуроченных к 500-летию Тульского кремля.
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500-летие Тульского кремляТульская область
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