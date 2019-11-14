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РИА Новости

В ДНР заявили о столкновениях ВСУ и националистов вблизи участка отвода сил

14:51 14.11.2019
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© REUTERS / Oleksandr KlymenkoУкраинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области
Украинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области
© REUTERS / Oleksandr Klymenko
Украинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 14 ноя - РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Ринат Айгистов заявил о вооруженных столкновения между украинскими силовиками и националистами вблизи участка разведения сил "Петровское-Богдановка" в Донбассе.
Ранее в ДНР сообщали об обострении ситуации в районе участка разведения сил у Петровского из-за действий украинских националистов. В Народной милиции отмечали, что за последнюю неделю националисты дважды осуществляли диверсию в отношении украинских силовиков.
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"В районе населенного пункта Богдановка (под контролем Киева – ред.) зафиксированы задержания и разоружение националистов, а также отмечены вооруженные столкновения регулярных подразделений вооруженных формирований Украины с радикалами. Имеются потери с обеих сторон", - сказал Айгистов.
Отвод сил в районе поселка Петровское начался 9 ноября. С 13 ноября ополченцы и украинские силовики приступили к разминированию.
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотое, и настаивали на устранении нарушений, зафиксированных миссией ОБСЕ.
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