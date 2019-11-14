Число пострадавших после стрельбы в колледже в Благовещенске достигло пяти

БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 ноя - РИА Новости. Количество пострадавших после Количество пострадавших после стрельбы в Амурском колледже строительства и ЖКХ увеличилось с трех до пяти: к медикам обратилась преподавательница с реактивным расстройством и молодой человек с ушибом грудной клетки, сообщила и.о. министра здравоохранения Амурской области Виктория Крупко.

"Во время нахождения "скорой" на месте происшествия к медикам обратились два гражданина: женщина-преподаватель с реактивным расстройством и молодой человек с ушибом грудной клетки. Он когда бежал упал. Им оказана амбулаторная помощь", - сказала Крупко на внеочередном расширенном заседании антитеррористической комиссии при губернаторе Приамурья.

У троих пострадавших во время стрельбы в колледже, по словам Крупко, множественные огнестрельные ранения. Двое подростков госпитализированы в областную детскую клиническую больницу, третий раненый - в Благовещенскую городскую больницу. Двум пострадавшим 17 лет, третьему - 20.

"В Амурской областной детской клинической больнице 17-летний пациент в тяжелом состоянии, прооперирован, находится в реанимации, его состояние стабильное. Второй пострадавший, тоже 17 лет, находится в состоянии средней тяжести после хирургической обработки. Врачи Амурской областной детской клинической больницы предпринимают все меры для спасения жизни и здоровья подростков. Двадцатилетнему пострадавшему провели операцию, его состояние тяжелое, но стабильное", - сказала Крупко.