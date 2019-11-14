Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-14T17:30Z
https://ria.ru/20191114/1560931738.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/156093/31/1560933190_0:0:2102:1182_1036x0_80_0_0_1e46e234e8b3b9e629aac2bf92b5fa61.jpg
РИА Новости

Ольга Серябкина рассказала о драке с Еленой Темниковой

14:56 14.11.2019 (обновлено: 17:30 14.11.2019)
13811
© РИА Новости / Алексей НикольскийУчастницы российской группы "Серебро" Елена Темникова и Ольга Серябкина
Участницы российской группы Серебро Елена Темникова и Ольга Серябкина
© РИА Новости / Алексей Никольский
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Бывшая участница группы Serebro Ольга Серябкина (MOLLY) рассказала в шоу "Алена, блин!", как подралась в лифте со своей экс-коллегой Еленой Темниковой.
По словам певицы, это произошло после одного из концертов.

"Мы заходим, закрывается дверь. Стоим, друг на друга смотрим, ничего не говорим. Вдруг она подходит ко мне близко, начинает резко бить меня по почкам, по печени, больно", — сказала она.

Серябкина пояснила, что не хотела отвечать, прежде всего потому что считает себя сильнее физически и могла бы попасть под уголовную статью.
Певица Елена Темникова
30 июня, 00:31
Темникова прокомментировала сообщения о ее "романе" с Серябкиной
Затем, по словам певицы, Темникова в нее плюнула, и тогда Серябкина укусила ее за подбородок.
"Я никогда с женщинами до этого не дралась в принципе. Правда, это был треш", — призналась Серябкина, добавив, что после инцидента позвонила продюсеру Максиму Фадееву и рассказала о случившемся.
Летом в СМИ появились сообщения о том, что у бывших участниц Serebro был роман. Темникова назвала эту информацию "плохо срежиссированной выдумкой".
Максим Фадеев
2 ноября, 11:20Культура
Фадеев прокомментировал слухи о романе с Серябкиной
611785729
Обсудить 5
Елена ТемниковаОльга СерябкинаШоу-бизнесМаксим Фадеев
Рекомендуем
Сотрудник полиции
В колледже в Благовещенске произошла стрельба
Тепловоз проехал в тестовом режиме по железнодорожной части Крымского моста
В Киеве пообещали отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту
Пограничный пешеходно-велосипедный переход между Белоруссией и Польшей Переров
Белоруссия планирует изменить договор с Россией по охране границы
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Сбербанк рассказал подробности новой схемы мошенничества с картами
Временный президент Боливии Жанин Аньес в Ла-Пасе
Москва признала Жанин Аньес временным президентом Боливии
Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 выполняет полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
"США будут завидовать": китайские СМИ рассказали о преимуществах Су-57
Детский сад
В Омске воспитательница заставила детей вытаскивать игрушки из унитаза
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) на Востоке Украины 17 июля 2014
Захарова прокомментировала новые заявления следственной группы по МH17
Представление доклада Совета безопасности Нидерландов об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777
Следователи ищут новых свидетелей по делу MH17
Сотрудники МЧС и правоохранительных органов работают на месте крушения самолета Boeing 737
СК завершил расследование крушения Boeing в Казани в 2013 году
Сбор клюквы
Врач рассказал, кому нельзя есть клюкву
Так в представлении художника выглядит сверхбыстрая звезда S5-HVS1, выброшенная черной дырой Стрелец А* в центре Млечного Пути. В левом углу видна галактика с черной дырой в центре и бинарный компаньон звезды S5-HVS1
Обнаружена сверхбыстрая звезда, выброшенная из центра нашей Галактики
Анастасия Ещенко
Директор школы рассказала об убитой Анастасии Ещенко
Истребитель ВВС США F-35A Lightning II
Пентагон столкнулся с проблемами в обслуживании парка истребителей F-35
Доктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева
Малышева перечислила бесполезные медицинские анализы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:47Врио президента Боливии назначила нового главу полиции
01:44В Бельгии столкнулись с дефицитом мест для размещения просителей убежища
01:40Около 70 тысяч человек до сих пор не вернулись в места проживания в Сирии
01:31В госдепе дискредитировали и уволили сотрудницу иранского происхождения
01:29Бузова анонсировала поездку на Евровидение
01:25Хоакин Феникс объяснил, почему не комментировал насилие в "Джокере"
01:23Водительские права Брежнева продали на торгах за 1,55 миллиона рублей
01:19Российский дипломат призвал США вернуть Сирии ее нефтяные месторождения
01:10Новым премьером Ливана станет 75-летний экс-министр финансов
01:07В сенате США ожидают "скорых" новых решений Турции по С-400
01:04Адвокат Соколова рассказал, как историка спасают от "потери рассудка"
01:02Завершение строительства российского сегмента МКС вновь отложили
00:59Снегопад на юго-востоке Франции оставил без света 140 тысяч домов
00:57Белоруссия усилит охрану границы по контуру Чернобыльской зоны
00:48Президент Чехии рассказал, что объединяет его и Трампа
00:46НАТО заменит самолеты AWACS машинами с искусственным интеллектом
00:34Путин считает реальной цель выхода на товарооборот с КНР в $200 миллиардов
00:32Страны НАТО приобрели пять беспилотников Global Hawk для ведения разведки
00:32Минэнерго ожидает успешного прохождения отопительного сезона
00:30Лукашевич заявил, что давление на СМИ на Украине вызывает тревогу
Лента новостейМолния