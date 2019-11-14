После стрельбы в колледже Благовещенска создадут межведомственную комиссию

БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 ноя - РИА Новости. Межведомственная комиссия с привлечением представителей силового блока и ряда министерств будет создана, чтобы предотвратить повторение ситуации, которая произошла в колледже Благовещенска, сообщил в Instagram губернатор Приамурья Василий Орлов.
"Будет создана межведомственная комиссия с привлечением представителей силового блока, министерства образования и науки области, министерства здравоохранения и министерства социальной защиты населения. Все детали произошедшего будут тщательным образом изучены и проверены для того, чтобы такое никогда не повторилось в дальнейшем", - сообщил Орлов.
В четверг в колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске 19-летний студент устроил стрельбу, в результате которой погиб его ровесник, еще трое молодых людей 17, 19 и 20 лет пострадали. Прибывшие полицейские вступили в перестрелку со злоумышленником, он был заблокирован в аудитории и покончил с собой. СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве из хулиганских побуждений. По предварительным данным регионального УМВД, причиной стрельбы стал конфликт между сверстниками.