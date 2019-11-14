После стрельбы в колледже Благовещенска создадут межведомственную комиссию

"Будет создана межведомственная комиссия с привлечением представителей силового блока, министерства образования и науки области, министерства здравоохранения и министерства социальной защиты населения. Все детали произошедшего будут тщательным образом изучены и проверены для того, чтобы такое никогда не повторилось в дальнейшем", - сообщил Орлов.