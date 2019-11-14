В Белоруссии отключение электричества нарушило работу крупного химзавода

МИНСК, 14 ноя - РИА Новости. Работа крупного химпредприятия в Белоруссии "Полимир" ОАО "Нафтан" (Витебская область) нарушена из-за аварийного отключения электроэнергии на подстанции, сообщило в четверг МЧС республики.
Как уточняется на сайте ведомства, кратковременное аварийное отключение электроэнергии на подстанции "Полоцк-330" в Новополоцке Витебской области произошло накануне вечером. В результате отключения произошла остановка компрессорного оборудования цехов № 102, 104, 105 на заводе "Полимир" ОАО "Нафтан" и приостановлен выпуск этилена и полиэтилена.
"Персоналом предприятия технологический процесс цеха №102 восстановлен. Предполагаемое время выхода на штатный режим работы цеха №104 – 20.00 (совпадает с мск) 14 ноября, после чего будет произведен пуск цеха №105", - отмечается в сообщении. Пострадавших в результате происшествия нет.
Как уточнили в МЧС, "причина отключения – падение дерева на ЛЭП 110 кВ".
"Полимир" основан в 1968 году. Ежегодный внешнеторговый оборот предприятия составляет около 400 миллионов долларов. Производимая заводом химическая продукция реализуется примерно в 45 странах. На предприятии трудятся свыше 4,5 тысячи работников.