В Белоруссии отключение электричества нарушило работу крупного химзавода

"Персоналом предприятия технологический процесс цеха №102 восстановлен. Предполагаемое время выхода на штатный режим работы цеха №104 – 20.00 (совпадает с мск) 14 ноября, после чего будет произведен пуск цеха №105", - отмечается в сообщении. Пострадавших в результате происшествия нет.