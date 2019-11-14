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Война в Сирии
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РИА Новости

США затягивают эвакуацию лагеря Рукбан, заявили в Центре примирения

14:42 14.11.2019
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© AP PhotoСирийские беженцы в лагере Рукбан
Сирийские беженцы в лагере Рукбан
© AP Photo
Сирийские беженцы в лагере Рукбан. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Соединенные Штаты под разными предлогами продолжают затягивать эвакуацию беженцев из лагеря Рукбан в Сирии, заявил в четверг глава российского Центра по примирению враждующих сторон Юрий Боренков.
Рукбан находится в 55-километровой зоне Эт-Танф на границе Сирии с Иорданией вокруг военной базы США. Российские военные, представители МИД России и Сирии неоднократно заявляли, что ситуация в лагере близка к гуманитарной катастрофе. Попытки расформировать лагерь пока ни к чему не привели.
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"Американской стороной вопрос эвакуации беженцев постоянно затягивается. Очередным предлогом, озвученным представителем Государственного департамента США Хоуксом, стало якобы отсутствие информации в ООН о состоянии центров временного размещения [куда планируется эвакуировать беженцев]", - заявил Боренков на совместном заседании с сирийцами.
Начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев со своей стороны заметил, что США не в первый раз "дают какие-либо обещания, которые потом не выполняются".
Он поручил добиваться от американцев на международных площадках, особенно в ООН, "надежных гарантий безопасности для сотрудников Организации Объединенных Наций и Сирийского Арабского Красного Полумесяца".
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