США затягивают эвакуацию лагеря Рукбан, заявили в Центре примирения

МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Соединенные Штаты под разными предлогами продолжают затягивать эвакуацию беженцев из лагеря Рукбан в Соединенные Штаты под разными предлогами продолжают затягивать эвакуацию беженцев из лагеря Рукбан в Сирии , заявил в четверг глава российского Центра по примирению враждующих сторон Юрий Боренков.

Рукбан находится в 55-километровой зоне Эт-Танф на границе Сирии с Иорданией вокруг военной базы США. Российские военные, представители МИД России и Сирии неоднократно заявляли, что ситуация в лагере близка к гуманитарной катастрофе. Попытки расформировать лагерь пока ни к чему не привели.

"Американской стороной вопрос эвакуации беженцев постоянно затягивается. Очередным предлогом, озвученным представителем Государственного департамента США Хоуксом, стало якобы отсутствие информации в ООН о состоянии центров временного размещения [куда планируется эвакуировать беженцев]", - заявил Боренков на совместном заседании с сирийцами.

Начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев со своей стороны заметил, что США не в первый раз "дают какие-либо обещания, которые потом не выполняются".