Студия Disney убрала из "Симпсонов" эпизод с Майклом Джексоном

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Эпизод из мультипликационного сериала "Симпсоны", в озвучке которого принял участие певец Майкл Джексон, не включили в библиотеку потокового сервиса Disney+, Эпизод из мультипликационного сериала "Симпсоны", в озвучке которого принял участие певец Майкл Джексон, не включили в библиотеку потокового сервиса Disney+, сообщает Independent.

Это отрывок из первой серии третьего сезона (1991 год), которая называется "Совершенно безумный папа" (Stark Raving Dad).

Певец озвучил в нем персонажа Леона Камповски, который встречает главного героя Гомера в психиатрической больнице и говорит, что хочет стать королем поп-музыки.

"Мы поняли, что это будет единственным правильным решением", — прокомментировал исполнительный продюсер шоу Джеймс Брукс.