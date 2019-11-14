Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2019-11-14T16:16Z
https://ria.ru/20191114/1560930428.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/156092/86/1560928641_86:0:1912:1027_1036x0_80_0_0_6011a18f29233830f57f8b32220173d3.jpg
РИА Новости

Студия Disney убрала из "Симпсонов" эпизод с Майклом Джексоном

16:16 14.11.2019
183
© 20th Century Fox TelevisionКадр из мультсериала "Симпсоны"
Кадр из мультсериала Симпсоны
© 20th Century Fox Television
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Эпизод из мультипликационного сериала "Симпсоны", в озвучке которого принял участие певец Майкл Джексон, не включили в библиотеку потокового сервиса Disney+, сообщает Independent.
Это отрывок из первой серии третьего сезона (1991 год), которая называется "Совершенно безумный папа" (Stark Raving Dad).
Певец озвучил в нем персонажа Леона Камповски, который встречает главного героя Гомера в психиатрической больнице и говорит, что хочет стать королем поп-музыки.

"Мы поняли, что это будет единственным правильным решением", — прокомментировал исполнительный продюсер шоу Джеймс Брукс.

После выхода в январе этого года документального фильма "Покидая Неверленд", в котором Майкла Джексона обвинили в сексуальном насилии над двумя подростками, многие телевизионные каналы также удалили этот эпизод.
Кадр из мультсериала Симпсоны
6 октября, 06:15Культура
Опубликован кадр из "Симпсонов" с Гомером в образе Фредди Меркьюри
1221113
КультураКино и сериалыНовости культурыМайкл Джексон
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин
Большая пресс-конференция Путина пройдет во второй половине декабря
Картина Мадонна с младенцем, приписываемая Боттичелли
Картина Боттичелли, которую считали копией, оказалась подлинником
Железнодорожный вокзал в Симферополе
Хакеры пытались атаковать сайт по продаже билетов на поезда в Крым
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Омске следователя арестовали по подозрению во взятке в 250 тысяч рублей
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга
Захарова прокомментировала ситуацию в Боливии
Президент РФ Владимир Путин
Путин обратится с посланием к Федеральному собранию в 2020 году
Автомобили правоохранительных служб у здания Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
Студент колледжа в Благовещенске рассказал, как в него целился стрелок
Восстановительные работы после пожара в Соборе Парижской Богоматери в Париже
Ответственные за реставрацию Нотр-Дама поссорились из-за шпиля
Автомобили гуманитарного конвоя МЧС России
Колонна МЧС, доставившая гумпомощь детям Донбасса, вернулась в Россию
Штабной вагон поезда Таврия
Подстаканники и интерьер поездов в Крым будут сделаны в особом стиле
Актриса Кристина Асмус позирует фотографу перед премьерой фильма Елки Тимура Бекмамбетова
Кристина Асмус объяснила, почему расплакалась во время шоу "Морозова ХЗ"
Президент Сирии Башар Асад во время интервью
Эксперт прокомментировал слова Асада о смерти основателя "Белых касок"
Дамаск
Дату саммита лидеров стамбульского формата по Сирии пока не определили
Первая собака породы вельш-корги пемброк на службе в российской полиции
Единственный в России полицейский корги похвастался новой формой
Кадр из фильма Астрал: Глава 2
Стало известно, когда может выйти пятая часть фильма ужасов "Астрал"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:40Около 70 тысяч человек до сих пор не вернулись в места проживания в Сирии
01:31В госдепе дискредитировали и уволили сотрудницу иранского происхождения
01:29Бузова анонсировала поездку на Евровидение
01:25Хоакин Феникс объяснил, почему не комментировал насилие в "Джокере"
01:23Водительские права Брежнева продали на торгах за 1,55 миллиона рублей
01:19Российский дипломат призвал США вернуть Сирии ее нефтяные месторождения
01:10Новым премьером Ливана станет 75-летний экс-министр финансов
01:07В сенате США ожидают "скорых" новых решений Турции по С-400
01:04Адвокат Соколова рассказал, как историка спасают от "потери рассудка"
01:02Завершение строительства российского сегмента МКС вновь отложили
00:59Снегопад на юго-востоке Франции оставил без света 140 тысяч домов
00:57Белоруссия усилит охрану границы по контуру Чернобыльской зоны
00:48Президент Чехии рассказал, что объединяет его и Трампа
00:46НАТО заменит самолеты AWACS машинами с искусственным интеллектом
00:34Путин считает реальной цель выхода на товарооборот с КНР в $200 миллиардов
00:32Страны НАТО приобрели пять беспилотников Global Hawk для ведения разведки
00:32Минэнерго ожидает успешного прохождения отопительного сезона
00:30Лукашевич заявил, что давление на СМИ на Украине вызывает тревогу
00:27Экипаж МКС в открытом космосе начнет ремонт магнитного альфа-спектрометра
00:26В Новой Москве потушили пожар в хостеле
Лента новостейМолния