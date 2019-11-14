В Багдаде во время протестов пострадали почти 50 человек

Также источник в иракской комиссии по правам человека сообщил РИА Новости, что "двое демонстрантов погибли сегодня (в четверг - ред.) утром неподалеку от площади Тахрир (в Багдаде - ред.)". При этом он добавил, что причины их смерти на настоящий момент не установлены.