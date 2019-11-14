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РИА Новости

В Багдаде во время протестов пострадали почти 50 человек

14:38 14.11.2019
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© REUTERS / Khalid Al MousilyДемонстранты жгут покрышки во время акция протеста в Багдаде, Ирак
Демонстранты жгут покрышки во время акция протеста в Багдаде, Ирак
© REUTERS / Khalid Al Mousily
МОСКВА/БАГДАД, 14 ноя - РИА Новости. По меньшей мере 47 человек пострадали от удушья слезоточивым газом в иракской столице Багдаде утром в четверг, сообщает местный телеканал Al-Sumaria со ссылкой на источник в силах безопасности.
По данным источника, силы правопорядка применили слезоточивый газ на площади аль-Хиляни в центре Багдада.
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Также источник в иракской комиссии по правам человека сообщил РИА Новости, что "двое демонстрантов погибли сегодня (в четверг - ред.) утром неподалеку от площади Тахрир (в Багдаде - ред.)". При этом он добавил, что причины их смерти на настоящий момент не установлены.
Площади Тахрир и аль-Хиляни находятся неподалеку друг от друга.
Демонстранты в ходе идущих с начала октября протестов требуют отставки правительства, борьбы с коррупцией, безработицей, улучшения условий жизни. Премьер-министр Ирака перед возобновлением демонстраций сообщил о планах провести перестановки в кабмине и изменить закон о выборах. При этом он заявил, что отставка всего правительства повергнет страну в хаос. Ранее власти произвели перестановки в руководстве органов безопасности провинций, где разгорелись протесты.
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Багдад (город)ИракВ мире
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