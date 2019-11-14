В ДНР назвали условия для видеоконференции гуманитарной подгруппы

"У нас должна была состояться встреча 12 числа, но, к сожалению, по техническим причинам гуманитарная подгруппа не заседала. Договоренности были следующие: если будет обеими сторонами предоставлена информация, которая будет почвой для обсуждения, то все стороны не возражают против видеоконференции. Но, к сожалению, украинской стороной в очередной раз информация не была предоставлена" - сказала Морозова.

Она пояснила, что информация, которая была предоставлена представителями Киева имела формальный характер и ее недостаточно для совершения встречи в режиме видеоконференции. "Если украинская сторона готова предоставить всю запрашиваемую информацию, то есть гарантии процессуальной очистки и подтверждение удержания людей на их стороне, то есть начнется конструктивный диалог, мы всегда готовы к зеркальным шагам", - сказала Морозова, отвечая на вопрос журналиста об условиях, при которых может состояться встреча гуманитарной подгруппы в режиме видеоконференции.