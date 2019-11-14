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РИА Новости

В ДНР назвали условия для видеоконференции гуманитарной подгруппы

14:35 14.11.2019
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© РИА Новости / Сергей АверинДонецк
Донецк
© РИА Новости / Сергей Аверин
Донецк. Архивное фото
ДОНЕЦК, 14 ноя - РИА Новости. Встреча гуманитарной подгруппы на переговорах по Донбассу в Минске в режиме видеоконференции может состояться, если Киев предоставит всю необходимую информацию для данного процесса, заявила журналистам омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова.
Ранее глава киевской делегации в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Валерия Лутковская заявила, что видеоконференция гуманитарной подгруппы по Донбассу, которая была запланирована на 13 ноября, не состоится из-за отсутствия поддержки всех участников.
Валерия Лутковская
13 ноября, 14:40
Гуманитарная подгруппа по Донбассу отменила видеоконференцию в среду
"У нас должна была состояться встреча 12 числа, но, к сожалению, по техническим причинам гуманитарная подгруппа не заседала. Договоренности были следующие: если будет обеими сторонами предоставлена информация, которая будет почвой для обсуждения, то все стороны не возражают против видеоконференции. Но, к сожалению, украинской стороной в очередной раз информация не была предоставлена" - сказала Морозова.
Она пояснила, что информация, которая была предоставлена представителями Киева имела формальный характер и ее недостаточно для совершения встречи в режиме видеоконференции. "Если украинская сторона готова предоставить всю запрашиваемую информацию, то есть гарантии процессуальной очистки и подтверждение удержания людей на их стороне, то есть начнется конструктивный диалог, мы всегда готовы к зеркальным шагам", - сказала Морозова, отвечая на вопрос журналиста об условиях, при которых может состояться встреча гуманитарной подгруппы в режиме видеоконференции.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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Дарья МорозоваВалерия ЛутковскаяДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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