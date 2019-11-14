В Омской области в рамках нацпроекта открыли Центр культуры и досуга

ОМСК, 14 ноя - РИА Новости. Губернатор Губернатор Омской области Александр Бурков в рамках национального проекта "Культура" открыл в селе Белосток современный Центр культуры и досуга, сообщает облправительство.

Власти пояснили, что идее создания собственного дома культуры в Белостоке, где проживают около тысячи человек, более 30 лет, но воплощаться в жизнь реально она начала только два года назад, а в 2019 году здание будущего Центра культуры получило средства в рамках национального проекта "Культура". В общей сложности за три года на строительные работы из бюджетов разных уровней было направлено 24,3 миллиона рублей, из них по нацпроекту - 7,2 миллиона.

"Любой дом культуры - это сердце и душа села, потому что именно учреждение культуры - точка притяжения. Туда идут люди, они получают эмоции, общаются и это, действительно, ключевое место села. Сегодня в Белостоке появился прекрасный культурный центр. Жители этого заслужили, ведь сегодня в этих стенах работают 17 самодеятельных коллективов. Каждый четвертый житель Белостока приходит в центр культуры и занимается творчеством", - сказал Бурков.

Губернатор отметил, что жители Белостокского сельского поселения получили не просто уютный и красивый Дом культуры, но и многофункциональный. Здесь есть и библиотека, и помещения для занятия творчеством.

"Нам важно, чтобы в селе оставалась молодежь, без культуры ее не удержать. Для этого молодые люди должны иметь возможность закончить колледж, институт и вернуться в родное село. Дом культуры - это то, что будет тоже притягивать в село. Задачу, которую ставит президент страны, - возрождать жизнь на селе, мы с вами в Омской области будем реализовывать", - подчеркнул глава региона.

В рамках национального проекта "Культура", стартовавшего в этом году, в Омской области капитальный ремонт провели в 27 учреждениях культуры в сельской местности - поселковых и сельских домах культуры. На эти цели из федерального и областного бюджетов было направлено 70 миллионов рублей. Программа по модернизации домов культуры в селах продолжится до конца 2024 года.