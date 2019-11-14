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РИА Новости

Устроившему стрельбу в Благовещенске назначат посмертную экспертизу

14:32 14.11.2019 (обновлено: 15:47 14.11.2019)
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© РИА Новости / СК РФ / Перейти в фотобанкСледственные действия в учебном помещении Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске
Следственные действия в учебном помещении Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске
© РИА Новости / СК РФ
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Посмертную психолого-психиатрическую экспертизу проведут студенту колледжа в Благовещенске, устроившему стрельбу, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
В четверг в колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске 19-летний студент устроил стрельбу: погиб его ровесник, еще трое молодых людей пострадали. Прибывшие полицейские вступили в перестрелку со злоумышленником, он был заблокирован в аудитории и покончил с собой. СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве из хулиганских побуждений. По предварительным данным регионального УМВД, причиной стрельбы стал конфликт между сверстниками.
"Стрелявшему будет проведена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза", - сказала она.
Такая экспертиза позволяет устанавливать психологические особенности человека, а также точные мотивы действий, совершенных при преступлении.
Сотрудники правоохранительных служб у здания Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
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