Экс-руководителя амурского Росреестра осудили на три года за взятку

"К нему через знакомую, а та через регистратора Россреестра, обращалась директор фирмы, специализирующейся на оказании услуг по оформлению в собственность объектов недвижимости. Просьба всегда была одна - за деньги в силу своего должностного положения способствовать в совершении действий в пользу представляемых фирмой лиц. С октября по декабрь 2018 года было совершено две такие "сделки", за которые руководитель амурского Росреестра получил от директора фирмы через посредников взятку – в размере 70 и 100 тысяч рублей", - говорится в сообщении.