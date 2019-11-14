Экс-руководителя амурского Росреестра осудили на три года за взятку

БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 ноя - РИА Новости. Благовещенский городской суд назначил 3 года 2 месяца колонии экс-руководителю амурского Росреестра за взятку в 170 тысяч рублей, сообщает суд.
"К нему через знакомую, а та через регистратора Россреестра, обращалась директор фирмы, специализирующейся на оказании услуг по оформлению в собственность объектов недвижимости. Просьба всегда была одна - за деньги в силу своего должностного положения способствовать в совершении действий в пользу представляемых фирмой лиц. С октября по декабрь 2018 года было совершено две такие "сделки", за которые руководитель амурского Росреестра получил от директора фирмы через посредников взятку – в размере 70 и 100 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Деньги передавались наличными в служебном автомобиле экс-чиновника.
"Суд... назначил ему наказание в виде 3 лет 2 месяцев в колонии общего режима, а также штрафа в размере 1,5 миллиона рублей и 3 лет лишения права занимать руководящие должности", - отмечают в суде.
Ранее осуждены другие фигуранты этого дела: директор фирмы, дававшая взятку, приговорена к штрафу в 800 тысяч рублей, регистратор Росреестра - посредник - к штрафу в 1,2 миллиона рублей, ей также на 2 года запрещено занимать руководящие должности.