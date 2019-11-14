МИД ответил на обвинения о российском вмешательстве в выборы в Боливии

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Обвинения России во вмешательстве в президентские выборы в Обвинения России во вмешательстве в президентские выборы в Боливии носят огульный и бездоказательный характер, заявили в МИД

Так в ведомстве прокомментировали публикации, появившиеся 24 октября в боливийских СМИ. Они представляли собой испаноязычные перепечатки "так называемого журналистского расследования интернет-портала "Проект", в котором утверждалось, что "Росатом" направил в Боливию политтехнологов для обеспечения победы Эво Моралеса с целью защиты своих коммерческих интересов.

В МИД отметили, что первоисточником вброса стал сайт русофобской направленности, принадлежащий зарегистрированной в Прибалтике и финансируемой из-за рубежа компании "Проект". Ее основатель — бывший главный редактор телеканала "Дождь", сайтов РБК и Forbes Роман Баданин, проходивший обучение в Стэнфордском университете и получавший стипендию имени Джона Найта.

"Открытый антироссийский характер публикаций "Проекта", использование стандартного набора клише западной пропаганды, по всей видимости, призваны оправдать потраченные Вашингтоном на обучение Баданина средства", — говорится в сообщении.

По мнению дипломатов, огульный характер обвинений против России очевиден.

"Инсинуации о "российском вмешательстве в выборы" — так и не получившее доказательства пропагандистское клише русофобских СМИ. Но если у кого-либо появятся реальные факты нарушения боливийского законодательства, готовы их рассмотреть в рамках существующих двусторонних механизмов правовой помощи", — заявили в МИД.

В министерстве обратили внимание на то, что тема "вмешательства России" всплыла в боливийском медиапространстве сразу после того, как стало понятно, что на выборах побеждает Моралес.

"Несмотря на то что оппозиция не использовала сюжет в качестве инструмента для развязывания волны насилия в стране, он подготовил почву для раскачки протестных настроений", — заключили в дипломатическом ведомстве.

Выборы президента Боливии состоялись 20 октября. Победу на них одержал Эво Моралес, занимавший на тот момент пост президента. Но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования, в стране начались беспорядки.

В конце прошлой недели военные призвали Моралеса покинуть пост, и он объявил об отставке. Вслед за президентом то же самое сделало и высшее руководство страны. Моралес покинул Боливию и улетел в Мексику.