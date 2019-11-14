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РИА Новости

МИД ответил на обвинения о российском вмешательстве в выборы в Боливии

14:17 14.11.2019 (обновлено: 15:05 14.11.2019)
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© REUTERS / Carlos Garcia RawlinsАкция протеста в Ла-Пасе
Акция протеста в Ла-Пасе
© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins
Акция протеста в Ла-Пасе. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Обвинения России во вмешательстве в президентские выборы в Боливии носят огульный и бездоказательный характер, заявили в МИД.
Так в ведомстве прокомментировали публикации, появившиеся 24 октября в боливийских СМИ. Они представляли собой испаноязычные перепечатки "так называемого журналистского расследования интернет-портала "Проект", в котором утверждалось, что "Росатом" направил в Боливию политтехнологов для обеспечения победы Эво Моралеса с целью защиты своих коммерческих интересов.
Оппозиционный лидер Боливии Жанин Аньес после объявления себя временным президентом страны на балконе Президентского дворца в Ла-Пасе. 12 ноября 2019
13 ноября, 11:07Сказано в эфире
"Опять бунты, пожары…" Эксперт назвала варианты развития событий в БоливииЭво Моралес назвал "коварным ударом" передачу президентской власти в Боливии оппозиционному сенатору Жанин Аньес. О том, как может развиваться ситуация, в эфире радио Sputnik рассказала эксперт Анастасия Рудницкая.
В МИД отметили, что первоисточником вброса стал сайт русофобской направленности, принадлежащий зарегистрированной в Прибалтике и финансируемой из-за рубежа компании "Проект". Ее основатель — бывший главный редактор телеканала "Дождь", сайтов РБК и Forbes Роман Баданин, проходивший обучение в Стэнфордском университете и получавший стипендию имени Джона Найта.
"Открытый антироссийский характер публикаций "Проекта", использование стандартного набора клише западной пропаганды, по всей видимости, призваны оправдать потраченные Вашингтоном на обучение Баданина средства", — говорится в сообщении.
По мнению дипломатов, огульный характер обвинений против России очевиден.

"Инсинуации о "российском вмешательстве в выборы" — так и не получившее доказательства пропагандистское клише русофобских СМИ. Но если у кого-либо появятся реальные факты нарушения боливийского законодательства, готовы их рассмотреть в рамках существующих двусторонних механизмов правовой помощи", — заявили в МИД.

В министерстве обратили внимание на то, что тема "вмешательства России" всплыла в боливийском медиапространстве сразу после того, как стало понятно, что на выборах побеждает Моралес.
"Несмотря на то что оппозиция не использовала сюжет в качестве инструмента для развязывания волны насилия в стране, он подготовил почву для раскачки протестных настроений", — заключили в дипломатическом ведомстве.
Выборы президента Боливии состоялись 20 октября. Победу на них одержал Эво Моралес, занимавший на тот момент пост президента. Но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования, в стране начались беспорядки.
В конце прошлой недели военные призвали Моралеса покинуть пост, и он объявил об отставке. Вслед за президентом то же самое сделало и высшее руководство страны. Моралес покинул Боливию и улетел в Мексику.
Полномочия президента временно приняла на себя оппозиционный сенатор Жанин Аньес. Конституционный суд подтвердил законность передачи ей власти.
Президент РФ Владимир Путин и президент Боливии Эво Моралес на совместной пресс-конференции
12 ноября, 08:00
"Давление на Россию будет велико". О последствиях отставки Эво Моралеса
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Смена власти в БоливииМИД РФБоливияРоссияВ мире
Популярные комментарии
"Инсинуации", "...русофобской направленности ", "пропагандистских клише".... 18:45 в эфире передача гостелерадио СССР "Сегодня в мире".
14 ноября, 15:02
Ivan Laptev
6000012
Все подобные вбросы от псевдо СМИ оплачиваются из Сша... что бы перевести стрелки... А если рассуждать логически зачем России менять власть в Боливии если они уже заключили долгосрочные контракты с Россией?
14 ноября, 14:49
Крах Либерализма
1000002
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