В Твери пожарный откачал пострадавшего кота

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. В Твери пожарный спас кота, надышавшегося угарным газом. Видео спасения животного опубликовано в соцсети "ВКонтакте".
Пожар произошел 12 ноября в здании на улице Двор Пролетарки.
На кадрах видно, как пожарный поливает пострадавшего кота водой и прикладывает к нему кислородную маску. Постепенно животное пришло в себя.
В марте в Магадане произошел аналогичный случай: спасатели реанимировали двух надышавшихся угарным газом котов с помощью непрямого массажа сердца и кислородной маски. После этого пожарные получили благодарственные письма от руководства региона.