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РИА Новости

В Тбилиси началась акция протеста после провала поправок в конституцию

14:16 14.11.2019 (обновлено: 16:01 14.11.2019)
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© Sputnik / Владимир Умикашвили / Перейти в фотобанкАкция протеста в Тбилиси. 14 ноября 2019
Акция протеста в Тбилиси. 14 ноября 2019
© Sputnik / Владимир Умикашвили
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Акция протеста в Тбилиси. 14 ноября 2019
ТБИЛИСИ, 14 ноя - РИА Новости. Представители разных неправительственных организаций, оппозиционеры, их сторонники и обычные граждане Грузии начали акции протеста, перекрыв центральный проспект Руставели после того, как парламент страны провалил принятие поправок в конституцию о переходе со смешанной избирательной системы на пропорциональную, передает корреспондент РИА Новости.
Парламент Грузии ранее не смог принять поправки в конституцию, подразумевающие переход со смешанной системы выборов парламента к пропорциональной.
"Бидзина Иванишвили обманул грузинский народ, он пообещал провести пропорциональные выборы, которые должны были быть справедливыми и демократическими. То, что мы увидели в парламенте сегодня - это постановка, спектакль, шоу. Начались протесты, которые будут набирать серьезные обороты",- заявил один из участников акции РИА Новости.
Оппозиционер Георгий Вашадзе заявил журналистам, что начало акций планировалось вечером в 19.00 (18.00 мск), однако гражданские протесты стартовали незамедлительно.
Иванишвили ранее сообщил, что власти Грузии решили провести парламентские выборы с нулевым барьером прохождения по пропорциональной системе в 2020 году. Парламент приступил к работе над внесением соответствующих изменений в конституцию в конце октября, однако многие депутаты от правящей партии, избранные в мажоритарных округах, заявили, что не поддержат изменения, из-за чего парламентское большинство переносило голосование.
Согласно конституции Грузии, в 2020 году должны были состоятся парламентские выборы по смешанной системе, а в 2024 - по пропорциональной. Смешанная система подразумевает, что из 150 депутатских мест 77 парламентариев выбирают по партийным спискам, а 73 – в одномандатных округах. Пропорциональная система выборов предполагает голосование избирателей по партийным спискам, при этом каждая партия получает в парламенте число мест, пропорциональное набранному проценту голосов. При этом обычно устанавливается процентный барьер, который партия должна преодолеть для прохождения в законодательный орган.
Здание парламента в Тбилиси
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Бидзина ИванишвилиГрузияТбилисиВ мире
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