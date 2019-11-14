В Тбилиси началась акция протеста после провала поправок в конституцию

"Бидзина Иванишвили обманул грузинский народ, он пообещал провести пропорциональные выборы, которые должны были быть справедливыми и демократическими. То, что мы увидели в парламенте сегодня - это постановка, спектакль, шоу. Начались протесты, которые будут набирать серьезные обороты",- заявил один из участников акции РИА Новости.

Иванишвили ранее сообщил, что власти Грузии решили провести парламентские выборы с нулевым барьером прохождения по пропорциональной системе в 2020 году. Парламент приступил к работе над внесением соответствующих изменений в конституцию в конце октября, однако многие депутаты от правящей партии, избранные в мажоритарных округах, заявили, что не поддержат изменения, из-за чего парламентское большинство переносило голосование.

Согласно конституции Грузии, в 2020 году должны были состоятся парламентские выборы по смешанной системе, а в 2024 - по пропорциональной. Смешанная система подразумевает, что из 150 депутатских мест 77 парламентариев выбирают по партийным спискам, а 73 – в одномандатных округах. Пропорциональная система выборов предполагает голосование избирателей по партийным спискам, при этом каждая партия получает в парламенте число мест, пропорциональное набранному проценту голосов. При этом обычно устанавливается процентный барьер, который партия должна преодолеть для прохождения в законодательный орган.