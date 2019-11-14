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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-11-14T14:16Z
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РИА Новости

Минобороны обвинило США в попытках помешать возвращению беженцев в Сирию

14:16 14.11.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСирийские беженцы
Сирийские беженцы
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Возвращению беженцев в Сирию мешают США, заявил в четверг начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Соединенные Штаты значительно активизировали противодействие реализации российско-сирийской инициативы по возвращению сирийских граждан из приграничных государств, в том числе Иордании и Ливана", - сказал он в ходе совместного заседания координационных штабов двух стран по возвращению беженцев.
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По словам Мизинцева, посольство США в Иордании через подконтрольные НПО последовательно продвигает тезис о сохранении "крайне сложной" ситуации в Сирии и отсутствии условий для репатриации.
"Американский университет в Бейруте провел конференцию по проблемам сирийских беженцев. В ходе мероприятия представители международных гуманитарных и правозащитных организаций из США и Великобритании заявили о необходимости улучшить условия проживания сирийцев на территории Ливана", - добавил генерал.
Таким образом, по его словам, правозащитники продолжают стимулировать ассимиляцию сирийцев за рубежом "при том, что на территории Сирии уже все готово для приема граждан".
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