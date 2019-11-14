Минобороны обвинило США в попытках помешать возвращению беженцев в Сирию

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Возвращению беженцев в Возвращению беженцев в Сирию мешают США, заявил в четверг начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев

"Соединенные Штаты значительно активизировали противодействие реализации российско-сирийской инициативы по возвращению сирийских граждан из приграничных государств, в том числе Иордании и Ливана", - сказал он в ходе совместного заседания координационных штабов двух стран по возвращению беженцев.

По словам Мизинцева, посольство США в Иордании через подконтрольные НПО последовательно продвигает тезис о сохранении "крайне сложной" ситуации в Сирии и отсутствии условий для репатриации.

"Американский университет в Бейруте провел конференцию по проблемам сирийских беженцев. В ходе мероприятия представители международных гуманитарных и правозащитных организаций из США и Великобритании заявили о необходимости улучшить условия проживания сирийцев на территории Ливана", - добавил генерал.