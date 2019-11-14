В ДНР заявили, что Киев не заинтересован в обмене пленными на данный момент

ДОНЕЦК , 14 ноя РИА Новости. Киев на данный момент не заинтересован в проведении обмена пленными с самопровозглашенной Донецкой народной республикой , заявила журналистам омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

Ранее Морозова заявила, что ДНР готова к обмену пленными с Киевом по формуле "52 на 85".

"Я считаю, что украинская сторона на данный момент не заинтересована в проведении обмена, опять же настаивали на видеоконференции, но гарантии того, что наши люди будут полностью процессуально очищены мы не можем от них добиться уже порядка четырех месяцев. Около четырех месяцев мы просим их дать гарантии, что они будут освобождены от уголовной ответственности и преследования, но украинская сторона почему-то забывает об этом", - сказала Морозова.

Она пояснила, что прекращение уголовного преследования является главным процессом, ведущим к будущему обмену.

"Если они настроены провести обмен до нового года, то все в их руках, мы ждём ответа на наши письма и гарантии процессуальной очистки. Если на это будет политическая воля Украины, мы будем готовы провести обмен за считанные недели. На словах мы слышим много всего, но по факту прошло уже два года, а второго этапа обмена нет. Давайте все это будет закреплено на официальном уровне и тогда - пожалуйста", - пояснила Морозова.

Последний обмен пленными между Киевом и Донбассом состоялся в конце декабря 2017 года. Стороны конфликта заявляли, что процесс освобождения удерживаемых лиц будет продолжен.