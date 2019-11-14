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РИА Новости

В ДНР заявили, что Киев не заинтересован в обмене пленными на данный момент

14:16 14.11.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкАвтомобиль СЦКК в селе Петровское в Донецкой области, где должен состояться отвод сил бойцов подразделений ДНР
Автомобиль СЦКК в селе Петровское в Донецкой области, где должен состояться отвод сил бойцов подразделений ДНР
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК , 14 ноя РИА Новости. Киев на данный момент не заинтересован в проведении обмена пленными с самопровозглашенной Донецкой народной республикой , заявила журналистам омбудсмен ДНР Дарья Морозова.
Ранее Морозова заявила, что ДНР готова к обмену пленными с Киевом по формуле "52 на 85".
"Я считаю, что украинская сторона на данный момент не заинтересована в проведении обмена, опять же настаивали на видеоконференции, но гарантии того, что наши люди будут полностью процессуально очищены мы не можем от них добиться уже порядка четырех месяцев. Около четырех месяцев мы просим их дать гарантии, что они будут освобождены от уголовной ответственности и преследования, но украинская сторона почему-то забывает об этом", - сказала Морозова.
Она пояснила, что прекращение уголовного преследования является главным процессом, ведущим к будущему обмену.
"Если они настроены провести обмен до нового года, то все в их руках, мы ждём ответа на наши письма и гарантии процессуальной очистки. Если на это будет политическая воля Украины, мы будем готовы провести обмен за считанные недели. На словах мы слышим много всего, но по факту прошло уже два года, а второго этапа обмена нет. Давайте все это будет закреплено на официальном уровне и тогда - пожалуйста", - пояснила Морозова.
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Последний обмен пленными между Киевом и Донбассом состоялся в конце декабря 2017 года. Стороны конфликта заявляли, что процесс освобождения удерживаемых лиц будет продолжен.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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