Украинские власти хотят передать в концессию четыре морских порта

КИЕВ, 14 ноя – РИА Новости. Министерство инфраструктуры Украины рассматривает возможность концессии портов Мариуполя, Бердянска, Черноморска и Одессы, заявил глава ведомства Владислав Криклий.
Ранее Министерство инфраструктуры Украины объявило о проведении конкурсов по передаче в концессию имущества государственных предприятий "Херсонский морской торговый порт" и "Стивидорная компания "Ольвия", а также соответствующего имущества ГП "Администрация морских портов Украины".
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"Что касается портов, потенциально под концессию рассматриваем Мариуполь, Бердянск, Черноморск", - сказал Криклий в интервью агентству ЛигаБизнесИнформ, опубликованном в четверг.
Министр также отметил, что Одесский порт тоже пойдет на концессию. "Там по большому счету уже нет госстивидора (государственного лица, ответственного за погрузку и разгрузку судов - ред.) и работают частники. Будет замечательно, если Одесса останется контейнерным терминалом. Плюс, рядом будет яхтклуб... будут заходить красивые лайнеры и возить туристов. Конечно же, там никакой руды, зерна не должно быть", - сказал он.
Вместе с тем, по его словам, Мининфраструктуры изучает возможность продажи более мелких портов.