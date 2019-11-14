Украинские власти хотят передать в концессию четыре морских порта

Министр также отметил, что Одесский порт тоже пойдет на концессию. "Там по большому счету уже нет госстивидора (государственного лица, ответственного за погрузку и разгрузку судов - ред.) и работают частники. Будет замечательно, если Одесса останется контейнерным терминалом. Плюс, рядом будет яхтклуб... будут заходить красивые лайнеры и возить туристов. Конечно же, там никакой руды, зерна не должно быть", - сказал он.