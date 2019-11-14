ЦРУ причастно к гибели основателя "Белых касок", считает Асад

ДАМАСК, 14 ноя – РИА Новости. Основателя организации Основателя организации "Белые каски" Джеймса Ле Мезюрье убили западные спецслужбы во главе с ЦРУ, его самоубийство маловероятно, заявил президент Сирии Башар Асад в интервью РИА Новости и телеканалу "Россия 24".

Ранее сообщалось, что турецкие правоохранительные органы начали расследование по факту смерти одного из создателей организации "Белые каски" и бывшего сотрудника британской разведки Джеймса Ле Мезюрье. Согласно предварительным данным, на которых основывается следствие, смерть британского подданного наступила в результате падения с высоты. По информации турецких СМИ, Ле Мезюрье был найден мертвым соседями в саду дома в Стамбуле, где он проживал. "Белые каски" подтвердили смерть Ле Мезюрье, основателя и директора гуманитарной организации Mayday Rescue.

"Конечно, это работа спецслужб. Но каких спецслужб? Когда мы говорим о западных спецслужбах в целом, о турецких и некоторых других в нашем регионе - это не спецслужбы суверенных государств, это подразделения главной разведслужбы - ЦРУ. Вот она правда", - заявил Асад в ответ на вопрос, считает ли он западные спецслужбы ответственными за убийство Ле Мезюрье.

По словам Асада, "подразделения ЦРУ" работают в подчинении одного хозяина, в координации друг с другом.

"Возможно, поэтому, и это очень вероятно, что турецкие спецслужбы выполнили эту работу по указанию иностранных спецслужб. Я повторюсь, это предположение, но это обычное взаимодействие между западными спецслужбами или теми, кто на них работает", - заявил сирийский президент.

Организация "Белые каски", получившая широкую известность и поддержку на Западе, декларировала своей целью спасение мирного населения в зонах боевых действий, но обвиняется сирийскими властями в связях с экстремистами и ведении враждебной пропагандистской деятельности. В МИД России называли деятельность "Белых касок" элементом информационной кампании по очернению властей Сирии и, в частности, возлагали на них ответственность за провокацию, которая дала повод Западу обвинить Дамаск в применении химоружия и нанести удары по объектам правительственных войск.