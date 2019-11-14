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РИА Новости

Кузнецова прокомментировала стрельбу в колледже в Благовещенске

14:08 14.11.2019
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкАнна Кузнецова
Анна Кузнецова
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
Анна Кузнецова. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Трагедию, которая произошла в колледже Благовещенска, можно было предотвратить, заявила уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.
В четверг в колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске 19-летний студент устроил стрельбу: погиб его ровесник, еще трое молодых людей пострадали. Прибывшие полицейские вступили в перестрелку со злоумышленником, он был заблокирован в аудитории и покончил с собой. СК РФ возбудил уголовное дело об убийстве из хулиганских побуждений. По предварительным данным регионального УМВД, причиной стрельбы стал конфликт между сверстниками.
Здание Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
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Стрельба в колледже Благовещенска: рассказы очевидцев и видео с места
Кузнецова, комментируя это ЧП, отметила, что после трагедии в Керчи хватило времени, чтобы вновь "потерять бдительность", но не хватило для принятия мер, гарантирующих недопущение подобных ситуаций.
"Я также уверена, трагедию можно было предотвратить. Только вчера еще раз озвучила нашу позицию. Неблагополучие у детей сегодня измеряется не успехами в учебе и достатком в семье. В учебном заведении Даниил характеризуется исключительно положительно – тихий, скромный, воспитанный, хорошо учился, никогда не имел нареканий. Семья тоже благополучная, родители всегда были на связи с педагогами. Сейчас уже установлено, что на входе в колледж не был установлен металлодетектор, непонятно, где в это время была охрана", - сказала Кузнецова, слова которой приводит пресс-служба.
Она добавила, что держит связь с регионом. По ее словам, региональный уполномоченный в ближайшее время навестит пострадавших.
Здание Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
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Стрельба в благовещенском колледжеАнна КузнецоваСледственный комитет РФРоссияБлаговещенскПроисшествия
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