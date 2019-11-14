Кузнецова прокомментировала стрельбу в колледже в Благовещенске

"Я также уверена, трагедию можно было предотвратить. Только вчера еще раз озвучила нашу позицию. Неблагополучие у детей сегодня измеряется не успехами в учебе и достатком в семье. В учебном заведении Даниил характеризуется исключительно положительно – тихий, скромный, воспитанный, хорошо учился, никогда не имел нареканий. Семья тоже благополучная, родители всегда были на связи с педагогами. Сейчас уже установлено, что на входе в колледж не был установлен металлодетектор, непонятно, где в это время была охрана", - сказала Кузнецова, слова которой приводит пресс-служба.