Асад заявил, что США воруют сирийскую нефть

ДАМАСК, 14 ноя - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Президент Сирии Башар Асад сравнил США с нацистским режимом, нацеленным на чужую нефть, по его словам, это естественно для американской политической системы.
"Вы точно выразились. Не только потому что они воруют нефть, а потому, что США - это государство, построенное как политический режим на бандитских группировках. Американский президент не олицетворяет государство, он лишь исполнительный директор компании, за этим директором стоит совет директоров, совет в свою очередь представляет крупные американские компании, которые являются реальными владельцами государства: это нефтяные компании, производители оружия, банки и другие лобби", - сказал Асад в интервью РИА Новости и телеканалу "Россия 24", отвечая на вопрос не считает ли он действия США в Сирии политическим бандитизмом.
По словам сирийского лидера, это естественный результат существования руководства американской системы. "США – не государство, а режим, руководство которого назначено компаниями, которые работают ради своей выгоды. Хочу напомнить вам об одном моменте, который серьезнее, чем описание США как бандитов: одним из важнейших факторов, сподвигнувших Гитлера на нападение на СССР во Вторую мировую войну, была нефть. Некоторые говорят, что нефть была единственным фактором и других для нападения на СССР вовсе не было", - сказал Асад.
"Сегодня США занимаются тем же самым, подражая нацистам, и проще говоря, мы можем уподобить сегодняшнюю американскую политику политике нацистов: экспансия, завоевания, подрыв интересов других народов, попирание международного права, гуманитарных основ и так далее. И все это только ради нефти", - добавил он.
Около 90% сирийской нефтяной добычи сосредоточено на восточном берегу Евфрата. В начале ноября агентство Anadolu сообщило, что военнослужащие американской армии возобновили патрулирование 40-километровой зоны между районами Румейлан и Кахтания близ сирийско-турецкой границы. Ранее глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США будут защищать нефтяные месторождения в Сирии и ответят силой на попытки их захватить.
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