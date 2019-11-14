Асад заявил, что США воруют сирийскую нефть

"Вы точно выразились. Не только потому что они воруют нефть, а потому, что США - это государство, построенное как политический режим на бандитских группировках. Американский президент не олицетворяет государство, он лишь исполнительный директор компании, за этим директором стоит совет директоров, совет в свою очередь представляет крупные американские компании, которые являются реальными владельцами государства: это нефтяные компании, производители оружия, банки и другие лобби", - сказал Асад в интервью РИА Новости и телеканалу "Россия 24", отвечая на вопрос не считает ли он действия США в Сирии политическим бандитизмом.