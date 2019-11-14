Кузнецова рассказала о выезде в Ирак за детьми россиян, примкнувших к ИГ*

"В ближайшее время готовится выезд, точно - это 32 ребёнка полетят этим рейсом. Уже примерно в ближайшее время все будет определено с датой вылета, мы их ждём в ближайшее время... Этот рейс уже согласован с МЧС",- сказала омбудсмен.