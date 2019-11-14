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РИА Новости

Кузнецова рассказала о выезде в Ирак за детьми россиян, примкнувших к ИГ*

14:06 14.11.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкУполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Поездка в Ирак за детьми россиян, примкнувших к террористической группировке "Исламское государство"* запланирована на ближайшее время, рейс согласован с МЧС, заявила журналистам уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова.
"В ближайшее время готовится выезд, точно - это 32 ребёнка полетят этим рейсом. Уже примерно в ближайшее время все будет определено с датой вылета, мы их ждём в ближайшее время... Этот рейс уже согласован с МЧС",- сказала омбудсмен.
Кузнецова напомнила, что на территории Ирака также находятся дети, на которых продолжают оформляться документы, они будут направлены позже гражданскими рейсами.
В 2017 году при детском омбудсмене была образована межведомственная комиссия по вопросу оказания содействия возвращению детей, находившихся в зоне боевых действий. Совместно с МИД, МЧС, МВД, Минздравом и другими ведомствами был выработан алгоритм действий, благодаря которому в декабре 2018 года, феврале и июле 2019 года в Россию из Ирака были возвращены 90 детей. Предположительно, последняя группа детей-россиян вернётся на родину в ноябре.
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* Запрещенная в России террористическая группировка.
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Анна КузнецоваИсламское государствоМЧС РФИракРоссия
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