СПбГУ открыл доступ к старинным китайским книгам и рукописям

МОСКВА, 14 ноя - Проект "Россия-Китай: главное". В преддверии Петербургского международного культурного форума В преддверии Петербургского международного культурного форума Санкт-Петербургский государственный университет откроет доступ к электронным версиям трех старинных китайских книг -- источник по истории монголов "Сокровенное сказание", альбом "Портреты китайских красавиц древности", а также фрагменты романа "Сон в красном тереме".

В рамках форума пройдет профессиональная дискуссия "Университетская библиотека в эпицентре знаний и перемен".

Почетный статус страны-гостя получил Китай. К событию 15 ноября в Главном штабе Эрмитажа и приурочили публикацию интереснейших китайских произведений. "Важно, что в цифровую эпоху уникальные книги, доступ к которым ранее имели только профессиональные исследователи, становятся максимально доступны. Это стирает границы между странами и способствует лучшему пониманию всемирного культурного наследия", - отметила директор Научной библиотеки имени М. Горького СПбГУ Марина Карпова.