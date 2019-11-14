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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
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РИА Новости

СПбГУ открыл доступ к старинным китайским книгам и рукописям

14:01 14.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГлавное здание Санкт-Петербургского Государственного университета на Васильевском острове в Санкт-Петербурге
Главное здание Санкт-Петербургского Государственного университета на Васильевском острове в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 ноя - Проект "Россия-Китай: главное". В преддверии Петербургского международного культурного форума Санкт-Петербургский государственный университет откроет доступ к электронным версиям трех старинных китайских книг -- источник по истории монголов "Сокровенное сказание", альбом "Портреты китайских красавиц древности", а также фрагменты романа "Сон в красном тереме".
В рамках форума пройдет профессиональная дискуссия "Университетская библиотека в эпицентре знаний и перемен".
Почетный статус страны-гостя получил Китай. К событию 15 ноября в Главном штабе Эрмитажа и приурочили публикацию интереснейших китайских произведений. "Важно, что в цифровую эпоху уникальные книги, доступ к которым ранее имели только профессиональные исследователи, становятся максимально доступны. Это стирает границы между странами и способствует лучшему пониманию всемирного культурного наследия", - отметила директор Научной библиотеки имени М. Горького СПбГУ Марина Карпова.
В фондах Научной библиотеки имени М. Горького СПбГУ хранится более 7 миллионов печатных книг, 150 тысяч редких изданий и рукописей. Особое место в ее коллекции занимают уникальные китайские рукописи и ксилографы из собрания восточных манускриптов.
Ценные старые книги
8 ноября, 13:46Россия-Китай: Главное
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Россия-Китай: ГлавноеСанкт-Петербургский государственный университетКитай
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